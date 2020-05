Este miércoles se cumplen 73 días del estado de emergencia y aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno a fin de evitar el aumento de casos de coronavirus (COVID-19). Debido al aumento de contagios, más de 129 mil a la fecha, el Ejecutivo decidió ampliar estas medidas, las cuales culminaban el pasado domingo, hasta el 30 de junio.

Sin embargo, para el ministro de Defensa, Walter Martos, es necesario que el denominado ´toque de queda´, con el cual las personas personas permanecen al interior de sus casas desde las 9 p.m. hasta las 4 a.m., se extienda hasta fin de año, por lo que anunció que planteará esta medida al Ejecutivo.

“(Esto) para que las fuerzas del orden tengan un mayor control en la circulación de las calles. Si liberamos el toque de queda significa que las personas pueden desplazarse durante la noche y hacer actividades sociales. (...) Mientras, como sociedad, no tengamos una cultura de respeto a la distancia social, tenemos que seguir implementando medidas”, dijo este martes durante una entrevista con Canal N.

Al respecto, El Comercio buscó la opinión de algunos expertos para conocer si es viable o no una nueva extensión del toque de queda, pero esta vez por lo que resta del 2020.

Para el exministro de Defensa y general (r), Roberto Chiabra, el hecho que se plantee esta medida “es una derrota”, ya que significa que dentro del Gabinete no habría confianza en la estrategia que se viene aplicando y que además no existiría una estrategia clara de salida.

“Recién estamos iniciando el mes de junio y proponer un toque de queda hasta diciembre significaría que no tenemos una estrategia clara de salida que le de una proyección favorable a todo el esfuerzo que se está haciendo. También que el Gobierno ya perdió su capacidad de resistencia y que al ver que no puede controlar la salida masiva de la gente la única estrategia sería mantener el toque de queda”, sostuvo.

Chiabra explicó que esta salida masiva de personas a la calle se debe a que inicialmente, cuando se determinó que era necesario el aislamiento social obligatorio tomando en cuenta el equilibrio de las libertades con la salud, en forma simultánea se tendría que haber planeando otro equilibrio con la economía.

“Esto no se ha hecho y lo que ha originado es una crisis social. Las medidas deben ser integrales, aquí hay que equilibrar salud, economía y seguridad. Hemos visto que se ha perdido el tiempo durante los primeros 15 días, cuando la gente se quedaba en su casa sin mayor problema. Pero ahora, que mucha gente no ha recibido el bono, ni una canasta, no se le puede pedir que no salga a trabajar”, indicó.

Por su parte, la exviceministra de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Nataly Ponce, dijo estar de acuerdo con la extensión del toque de queda hasta fin de año, pues considera que es necesario garantizar la reducción del riesgo de contagio de coronavirus.

“Yo considero que es viable y necesario garantizar no solo la reducción del riesgo de contagio sino también la seguridad pública. Así sea duro es necesario. Debemos tener en cuenta que estamos en una situación absolutamente excepcional. Hemos visto en todos estos meses el alto nivel de contagio. Las medida anteriormente implementadas han tenido una serie de dificultades y por eso es que estamos en una situación bastante crítica”, señaló.

Ponce argumentó que levantar el toque de queda permitiría a la gente llevar a cabo reuniones sociales, las cuales no solo aumentan el riesgo de contagio, sino que muchas veces son escenarios de violencia.

Seguridad

En el ámbito de seguridad, Ponce sostuvo que esta medida podría mitigar los riesgos del incremento de la criminalidad en el país. Resaltó que aunque durante la cuarentena ha habido una disminución de denuncias en las comisarías y se han registrado menos delitos, esto es transitorio.

Sin embargo, precisó que esta medida requiere que las fuerzas del orden continúen su labor sacrificada en las calles, siempre bajo el respeto a los derechos fundamentales de las personas y haciendo uso racional de sus armas.

“Hay un riesgo concreto de una ola de criminalidad que podría afectar al país, sobre todo a algunas ciudades como Lima. Por lo tanto, considerando a que la fuerza policial esta dedicada una doble función, más el agotamiento natural, sí creo necesario fortalecer la presencia de las fuerzas del orden en el ámbito público”,

Frente a esto, Chiabra opinó que primero habría que darle un mejor trato al personal policial y militar, sobe todo a los reservistas que acudieron al llamado para servir durante el estado de emergencia.

“Existe un desgaste innecesario del personal del Ejército, teniéndolo mañana, tarde y noche y no empleándolos adecuadamente. Además, hay un maltrato para los soldados y reservistas que son parte de la población vulnerable. Ellos han sido llamados por 60 días. Si se les va a renovar su permanencia sería un abuso de poder. Y respecto a las muertes de policías, no le echemos la culpa solo al coronavirus, sino al abandono que hay del personal desde que sale de las escuelas”, expresó.

Focalización

Ponce indicó que tanto para abordar el problema de contagios de COVID-19 como el de la seguridad pública es fundamental la focalización territorial y de las poblaciones de mayor riesgo.

“Considero que dado el sistema de información de algunas zonas del país donde se ha incrementado el riesgo y la analítica de datos de esta se va a requerir una priorización porque hay que maximizar los recursos en los territorios de mayor riesgo. El desafió es COVID pero también la seguridad y el orden interno. Y también cuidando el menor riesgo posible para el personal médico y de fuerzas del orden. Hay que generar cruce de datos y una fuerte articulación”, explicó.

