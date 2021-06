En lo que va del 2021, 63 mujeres han sido asesinadas en el Perú, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). La mayoría de casos con características de feminicidios fueron cometidos por su pareja o expareja. Solo esta semana, los familiares de Yamilé Sebastiana Córdova Jiménez, de 18 años; Milagros Malú Gallardo Rodríguez, de 29 años; y Jhoeli Capcha Samaniego, de 28 años, han tenido que enterrar sus cuerpos y empezar una lucha legal para alcanzar justicia.

¿Bajo qué circunstancias fueron asesinadas estas 63 mujeres? Milagros Ríos, directora de la Unidad de Prevención y Atención del Programa Aurora del MIMP, da algunos alcances importantes que evidencian cómo actúan los feminicidas y qué medidas de prevención deben tomar las mujeres al identificar las señales de alerta.

“Cuando hablamos de feminicidios tenemos que alertar a las mujeres porque lo que menos debe presentarse es que estén a solas con sus parejas o exparejas. Qué nos dice la data de los 63 casos con características de feminicidio ¿Cuál es el lugar más frecuente en donde se produjo? En la casa de ella, de ambos o en un hotel”, indicó a El Comercio.

Ríos recuerda que es importante denunciar a tiempo cuando hay agresiones ya sean estas psicológicas, verbales o físicas. Según la reciente Endes 2020, el 57.1% de mujeres maltratadas físicamente no buscaron ayuda. Lo más preocupante aún es que de ellas, el 46,4% no lo hizo porque cree que no es necesario. Un 16% no lo hizo por vergüenza y un 11,7% porque no sabía a dónde acudir.

Al respecto, Ríos recomienda que cuando ya la relación esté terminada y se decide cerrar toda posibilidad de volver, no se debe aceptar ninguna propuesta de la expareja así sea con la excusa de que quiere ver su casa, o encontrarse en algún lugar. Lo ideal, señala, es que la mujer siempre debe estar acompañada si es necesario encontrarse con la expareja. Por ello, recuerda, es vital que la comunidad actúe. Tanto los familiares y amigos deben estar atentos a estos acercamientos para que los agresores sepan que la mujer no está sola.

“Hay una responsabilidad de todos y todas, no solo es la víctima la que tiene que protegerse. Del 100% de mujeres que se reconoce ser víctima de violencia solo el 42,9% busca ayuda. Hay una gran cantidad de mujeres que no comenta que es víctima de violencia. Cuando vemos estos casos de feminicidios, vemos que la edad de la víctima es de 18 a 29 años que son personas bastante jóvenes. El 74% no tomó ninguna medida es decir han estado sobrevivido a la violencia y seguramente porque son parte del grupo de mujeres que creen que no es necesario. Tienen vergüenza, no confían en el sistema y también porque creen que así es la vida. Han visto que en sus núcleos familiares hubo dinámica de violencia. De cada 10 mujeres que se reconoce víctima de violencia solo 4 busca ayuda en personas. Muchas tienen culpa porque creen que lo han provocado, por eso tenemos un programa que hemos lanzado de manera virtual para identificar a lideresas de comunidades que acompañan a las mujeres víctimas de violencia”, cuenta.

La funcionaria del MIMP también recuerda un punto importante para quienes deben funcionar como una red de apoyo para la víctima de agresión: hay que acercarse a ella, escucharla y no juzgarla ni criticarla por sus decisiones.

“Debemos hacerle entender de que puede estar en riesgo de feminicidio, hablarles de la Línea 100, de la comisaría para que haga la denuncia. Siempre debemos mantener el contacto, que el agresor sepa que tiene una persona que está al lado de ella. Tiene que haber esos indicios para que sepa que es vigilado también. Ahí hay una tarea de la sociedad bien grande porque tenemos que intervenir”, indicó.

Entre las recomendaciones que da Ríos también está el fortalecer el autoestima y la autonomía de las mujeres para que puedan hacerle frente a las situaciones de violencia.

¿Dónde denunciar?

De ser testigos o víctimas de violencia es fundamental denunciar y buscar ayuda especializada, ser indiferentes es parte del problema. Lo que se sugiere es llamar de inmediato a la policía. En caso que la víctima sea un familiar, amiga o conocida se aconseja ofrecerle apoyo y seguridad para que denuncie.

Otro de los canales son los Centros de Emergencia Mujer (CEM). Estos son servicios públicos especializados y gratuitos para víctimas de violencia familiar y sexual.

También está habilitada la Línea 100, servicio telefónico gratuito a nivel nacional especializado en brindar información, orientación y soporte a las víctimas de violencia o maltrato. Se puede acceder marcado el 100 desde cualquier teléfono fijo, público o celular durante las 24 horas del día.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene habilitado además, un servicio de chat para prevenir situaciones de riesgo y violencia física, sexual o psicológica. Se debe entrar desde cualquier dispositivo con internet a www.mimp.gob.pe/chat100

Las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer cuentan con la línea gratuita 0800-00205 para recibir denuncias desde todo el país.

VIDEO RECOMENDADO