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Resumen

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1. Mayor PNP (r) Harold Sando Villar Castro. 2. Suboficial de tercera PNP Miguel Ángel Carrera Meléndez. 3. Comandante PNP Ronal Teodosio Núñez Díaz, excomisario de Santa Luzmila.
1. Mayor PNP (r) Harold Sando Villar Castro. 2. Suboficial de tercera PNP Miguel Ángel Carrera Meléndez. 3. Comandante PNP Ronal Teodosio Núñez Díaz, excomisario de Santa Luzmila.
Por Abby Ardiles

La defensa de Elsa Sonia Torres Vivanco, madre de Sheyla Cóndor, solicitó al Poder Judicial incorporar a la Policía Nacional del Perú (PNP) como tercero civilmente responsable en el proceso penal que investiga las presuntas irregularidades cometidas por tres efectivos policiales durante las primeras horas de la búsqueda de la joven.

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