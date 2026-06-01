INEI y Corea del Sur inician alianza estratégica para modernizar el sistema estadístico del Perú.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) inauguró la Primera Misión del “Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Estadística 2026”, una iniciativa desarrollada en coordinación con el Ministerio de Datos y Estadísticas de la República de Corea (MODS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientada a fortalecer y modernizar el sistema estadístico peruano.

Durante la ceremonia de apertura, el jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, destacó que esta cooperación internacional constituye una expresión concreta de confianza mutua, visión de futuro y compromiso compartido con el fortalecimiento de la institucionalidad estadística, en un contexto en el que la información se ha convertido en un activo estratégico para el desarrollo de los países.

Asimismo, señaló que contar con estadísticas modernas, oportunas y confiables permitirá mejorar la toma de decisiones públicas, reducir brechas y promover políticas basadas en evidencia. En ese sentido, resaltó la experiencia de Corea del Sur como referente internacional en transformación digital, gestión de datos y modernización estadística.

La iniciativa contempló una alianza estratégica para fortalecer el Sistema Estadístico Nacional mediante la modernización de la infraestructura tecnológica, la asistencia técnica especializada y el desarrollo de capacidades profesionales.

En línea con el Plan Nacional de Desarrollo Estadístico 2025-2030, el proyecto contribuirá al cumplimiento de cuatro objetivos estratégicos: modernizar la infraestructura estadística sostenible, fortalecer la producción y calidad de las estadísticas oficiales, reforzar la gobernanza del Sistema Estadístico Nacional y mejorar la gestión operativa institucional.

Entre los principales componentes del proyecto figuran la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad Estadística, el fortalecimiento de los procesos de producción de datos, la mejora del manejo de registros administrativos, la formulación de un plan maestro institucional y el desarrollo de programas de capacitación y pasantías especializadas para el personal técnico.

La Primera Misión del proyecto se desarrolló del 25 de mayo al 2 de junio de 2026 en las instalaciones del INEI y reunió a autoridades y especialistas del Ministerio de Datos y Estadísticas de Corea (MODS), del Instituto Coreano para la Promoción de la Estadística (KSPI), del Instituto Coreano de Información Estadística (KOSII) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes sostuvieron reuniones de trabajo e intercambios de experiencias sobre transformación digital, gestión de datos y fortalecimiento institucional.

Como parte de la actividad se suscribió el “Record of Discussion” (Registro de Discusiones), documento que formaliza los compromisos, objetivos, responsabilidades y mecanismos de implementación del proyecto de cooperación técnica, cuya ejecución se extenderá durante cinco años, entre 2026 y 2030.

La iniciativa contribuirá al fortalecimiento institucional del INEI y del Sistema Estadístico Nacional, promoviendo la generación de información estadística de mayor calidad, interoperable y alineada con estándares internacionales. Asimismo, sentará las bases para una transformación digital sostenible de la actividad estadística en el país, en beneficio de la toma de decisiones y del desarrollo económico y social del Perú.