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INEI y Corea del Sur inician alianza estratégica para modernizar el sistema estadístico del Perú.
INEI y Corea del Sur inician alianza estratégica para modernizar el sistema estadístico del Perú.
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) inauguró la Primera Misión del “Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Estadística 2026”, una iniciativa desarrollada en coordinación con el Ministerio de Datos y Estadísticas de la República de Corea (MODS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientada a fortalecer y modernizar el sistema estadístico peruano.

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