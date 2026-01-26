Gracias al uso innovador de modelos 3D y realidad virtual, que representaban la anatomía real de las bebés siamesas en la zona exacta donde se encontraban unidas, un equipo multidisciplinario del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSNSB) pudo visualizar con exactitud y de manera tridimensional esta área, lo que contribuyó al éxito de la intervención quirúrgica de separación de siamesas el pasado 18 de diciembre. Tras una evolución favorable, fueron dadas de alta y salieron junto a sus padres Medelio Palacios y Marlene Picón.

Ailani y Alif, nacidas en Huánuco, compartían la columna vertebral, lo que hacía que la cirugía de separación fuera compleja. Sin embargo, gracias a la colaboración entre médicos, ingenieros y expertos en tecnología, a partir de las imágenes de resonancia magnética, se logró crear modelos digitales y físicos en impresión 3D, lo que permitió a los cirujanos tener el detalle del cuerpo de las bebés, para planificar y ensayar la cirugía de manera virtual antes ingresar a sala de operaciones.

El procedimiento representa no solo un avance en el país, sino también un símbolo de esperanza para las familias que enfrentan desafíos similares. En esa línea, la directora ejecutiva de la Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y Docencia del INSNSB, Katia Granados, expresó sentirse “muy orgullosa de que este trabajo en equipo haya podido ofrecer a las bebés y a sus familias una oportunidad para vivir una vida saludable y feliz”.

Curso de Impresión 3D en Salud

En esa línea, el INSNSB realizará próximamente el Curso de Impresión 3D en Salud, dirigido a profesionales de salud, especialistas e ingenieros, para brindar conocimientos actualizados sobre la aplicación de esta tecnología en el ámbito de la atención hospitalaria, con la elaboración de biomodelos anatómicos en tamaño real del paciente para una mejor planificación y ejecución de cirugías complejas.

El mismo se dictará el 5 de marzo de 2026, de manera virtual asincrónica, y el taller práctico se desarrollará de manera presencial. Los interesados deberán inscribirse a través del siguiente enlace: https://tinyurl.com/insnsb-3d.

Cabe resaltar que la aplicación de la tecnología 3D en la intervención de las siamesas ayudó al equipo de cirujanos y especialistas del INSNSB a mantener la orientación espacial y corroborar las zonas comprometidas durante la separación.

Con esta cirugía ya son tres los casos exitosos de separaciones de siameses realizadas en el INSN San Borja, consolidándose como un centro de referencia nacional en cirugías complejas a nivel pediátrico.