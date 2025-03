Jueza libera con restricciones a sujeto que lanzó objeto y lesionó a menor en Miraflores.

El Poder Judicial dictó comparecencia con restricciones para Julio Diego Solari Zapata, quien fue detenido en flagrancia el último fin de semana por lanzar un objeto desde su departamento en Miraflores, causando lesiones a una menor de edad.

La jueza Susana Quispe Trujillo, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lima, resolvió otorgarle esta medida pese a las denuncias previas en su contra. Según los familiares de la víctima, el sujeto lanzó la tapa de un inodoro desde su ventana hacia la vivienda de Fabiola Navarro, ubicada en la Bajada Balta, e hirió a la menor de la casa.

“La juez lo ha liberado indicado que tiene que tener más de tres denuncias penales. Para ella las denuncias policiales no son suficientes como para poder mantenerlo en custodia de la policía. Esta persona quería conciliar con nosotros pagando 5 mil soles y que nos olvidemos del caso. La jueza quería darle trabajos comunitarios. Es indignante porque esta persona nos mantiene en alerta a todos los vecinos”, declaró la abuela de la niña afectada a 24 horas.

Vecinos de la zona denunciaron que Solari Zapata tiene antecedentes de comportamiento violento y que representa un peligro para la comunidad. Además, el propietario del departamento que alquila el agresor afirmó que este dejó de pagar la renta hace meses y que no ha podido desalojarlo debido a trabas legales.

“La policía me indicó que yo no podía ingresar al departamento, me dijeron que debía solicitar una autorización. La solicité, pero me dijeron que tenía que esperar al fiscal. Pero igual me dijeron que no podía ingresar”, señaló.

Como parte de las restricciones impuestas, la justicia ordenó que Solari Zapata mantenga alejamiento de la menor afectada y pague una fianza de S/1.000.

Caso Miraflores.

