Resumen

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La creciente presión sobre los recursos hídricos en el Perú está obligando a replantear la forma en que se gestiona el agua en el país. Más allá de su dimensión ambiental, especialistas coinciden en que la seguridad hídrica se ha convertido en un factor clave para sostener la actividad económica y garantizar la continuidad de las operaciones empresariales.

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