Con el propósito de potenciar las políticas públicas, estrategias e intervenciones en beneficio de la población en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad en el país, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión (Midis) organizó la XIII Semana de la Inclusión Social , en la que se dieron alcances de las acciones que viene ejecutando el sector para que cada vez más personas y sus respectivas familias accedan a herramientas que les permita mejorar su calidad de vida.

“Tenemos 10 millones de beneficiarios y nuestro objetivo no es repartir beneficios, sino abrir caminos, generar capacidades y capital humano, conectar oportunidades y permitir que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida con autonomía”, expresó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica Seguil.

La ministra manifestó que el gran reto es el tránsito de los usuarios de los programas sociales hacia el desarrollo productivo, insertándolos, a través del trabajo y del emprendimiento, y que tengan acceso al mercado, al financiamiento y las herramientas para que logren salir de la pobreza.

“Y es esa la esencia de una verdadera inclusión. Dar herramientas para salir adelante, como lo hacen nuestros miles beneficiarios cuando logran graduarse de su extrema condición vulnerable “, anotó.

Este evento, que se realiza desde el 2012, se ha consolidado como el principal espacio nacional de diálogo y reflexión sobre inclusión social, convocando a autoridades de gobierno, organismos internacionales como el PNUD, Banco Mundial, GIZ, Programa Mundial de Alimentos, Unicef, FAO, Cosude y la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA); además de directores de programas sociales, academia, sociedad civil y la ciudadanía.

En esta edición de la Semana de la Inclusión Social, la conferencia magistral estuvo a cargo del jefe de la División de Protección Social y Salud, Pablo Ibarrarán, con la ponencia “Avances y desafíos para la protección social para su abordaje multidimensional”.

Asimismo, se desarrollaron ejes temáticos fundamentales en la gestión que lidera la ministra Shica, como son: la educación y el deporte como medios para transformar vidas, la transformación digital para la inclusión, clave para mejorar la focalización, eficiencia y transparencia de los programas sociales, así como la medición de la pobre multidimensional y su aplicación en las políticas públicas y los retos en materia de la reducción de la pobreza infantil en el país.

De igual forma, se abordarán aspectos sobre la Implementación de la Protección Social Adaptativa ante Emergencias (PSAE) y la inclusión económica desde los programas sociales del Midis, que demuestra que la política social no solo protege, sino que también genera oportunidades. En esa perspectiva, la inclusión puede y debe convertirse en motor de desarrollo.