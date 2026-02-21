Ante las lluvias que afectan el norte del país, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) intensifica sus labores de limpieza en los ríos. En Lambayeque se realizaron trabajos con maquinaria pesada a lo largo de 2 kilómetros del río La Leche, lo que permitió evitar que un posible desborde inunde más de mil hectáreas de cultivo del sector San Juan II, en el distrito de Pítipo.

“Con el uso de 8 máquinas, entre excavadoras, volquetes y camiones de carga, se realiza la descolmatación de este río, además de la conformación de bordos y diques con material propio, donde se retirarán más de 84 mil metros cúbicos de sedimentos, para que el cauce quede libre y no ponga en riesgo por desborde a más de 100 familias que residen en zonas aledañas” destacó el jefe del ANA, José Musayón, durante la supervisión y reunión en agricultores de la zona, que agradecieron los trabajos realizados.

ANA remecó que estos trabajos de mitigación se suman a las que se ejecutan en el tramo canal Firruñaf, en el sector Mochumi viejo, donde se protegen 60 hectáreas de cultivo y 50 familias, mediante el retiro de 65 mil metros cúbicos de sedimentos. Como parte de la programación, se atenderán próximamente otros puntos importantes, como La Garza, Mayascón, La Florida y el Palto.

Al rescate de cultivos en Íllimo

Pese a que ya existe un cronograma de actividades programadas, la ANA acudió al pedido de agricultores del sector de Huaca de la Cruz, en Íllimo, debido a que la crecida del río hizo colapsar la bocatoma de esta zona, impidiendo que el agua llegue a sus cultivos.

“Llegamos con maquinaria para habilitar nuevamente el pase del recurso hídrico, y así evitar pérdidas en los productos agrícolas. Desde la ANA reafirmamos el compromiso de continuar trabajando de manera articulada, con nuestros órganos desconcentrados, con las organizaciones de usuarios de agua para mitigar el impacto de las crecidas de los ríos y así evitar daños en época de precipitaciones,”, comentó Musayon Ayala.

Pese a ser una entidad técnico-normativa y no ejecutora, la ANA prosigue su labor de mantener lejos de la población, sus viviendas y cultivos posibles daños por desbordes en todos los puntos previamente identificados y que estén contemplados dentro de su plan de ejecución de limpieza de ríos, quebradas y cuerpos de agua.