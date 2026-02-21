Resumen

ANA descolmató río La Leche para evitar desborde e inundación de cultivos.
Ante las lluvias que afectan el norte del país, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) intensifica sus labores de limpieza en los ríos. En Lambayeque se realizaron trabajos con maquinaria pesada a lo largo de 2 kilómetros del río La Leche, lo que permitió evitar que un posible desborde inunde más de mil hectáreas de cultivo del sector San Juan II, en el distrito de Pítipo.

