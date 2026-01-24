La ciudad de Lima registró un valor de 8 en el promedio de radiación ultravioleta en diciembre de 2025 , categoría de exposición muy alta para la salud y que representó un 33,3% superior al registrado en diciembre de 2023 (6), así lo informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de acuerdo con los datos alcanzados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El último informe técnico Estadísticas Ambientales revela, además, que el domingo 7 de diciembre de 2025 se alcanzó el valor máximo de radiación (10), considerado como una categoría de exposición muy alta para la salud y, comparándolo con el valor máximo mensual de 2023 (8), representó un incremento de 25%.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Cabe recordar que de junio de 2024 a marzo de 2025 el Senamhi no registró información respecto a los índices de radiación ultravioleta debido al mantenimiento de la estación meteorológica, por lo que no se cuenta con indicadores que correspondan a diciembre de 2024.

Emergencias disminuyeron 31,6% a nivel nacional

Según información del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en diciembre de 2025 se registraron 423 emergencias a nivel nacional, representando una disminución de 31,6% en comparación con el mismo mes de 2024 (618). Estas dejaron 12 personas fallecidas, 70 personas heridas, 8159 personas afectadas, 1221 damnificados, 1134 viviendas afectadas, 145 viviendas destruidas y 828 hectáreas de cultivo destruidas.

Los departamentos donde registraron la mayor cantidad de emergencias fueron: Apurímac (50), Cusco (43), Lima (36), Cajamarca (35), Ucayali (26), Huánuco (24), Piura (21), Huancavelica y San Martín (20 cada uno), Áncash (18), Pasco (16), Amazonas y Tacna (14 cada uno), Arequipa y Loreto (12 cada uno), La Libertad (11), Ica y Junín (10 cada uno), Puno (9), Lambayeque y Tumbes (5 cada uno), Ayacucho y Madre de Dios (4 cada uno), Moquegua (3) y la Provincia Constitucional del Callao (1).

Estas emergencias fueron ocasionadas por incendios urbanos e industriales (153), vientos fuertes (122), lluvias intensas (65), bajas temperaturas (24), deslizamientos (15), inundaciones (7), incendios forestales, erosiones, sismo y tormentas eléctricas (6 en cada caso), derrumbes de cerro (5), colapso de estructura por actividad humana (3), accidentes de transporte terrestre y huaicos (2 en cada caso) y vandalismo (1).