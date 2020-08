Arón José Cotrina Gómez, el sujeto que insultó y humilló a serenos de Magdalena que le pidieron que se ponga una mascarilla cuando paseaba a su mascota en el malecón Grau, dio una entrevista para tratar de justificar su accionar.

En diálogo con RPP, Cotrina Gómez indicó que los agentes del Serenazgo de Magdalena “se alteraron” cuando le pidieron que se ponga la mascarilla, que es de uso obligatorio en la vía pública para evitar los contagios de coronavirus (COVID-19).

“Me indicaron que me ponga la mascarilla, porque la mascarilla la tenía en el bolsillo, y la policía me había dicho que podía estar ahí un rato con mi perrito tranquilo y paseando, el problema fue que ellos se alteraron y trataron de desquitar su ira conmigo. Entiendo que yo no estaba con la mascarilla y que debía ponérmela, pero puedo convulsionar, es mi salud”, afirmó Cotrina Gómez.

Además, señaló que los serenos de Magdalena no debían ofenderse cuando les dijo “serranos igualados”, ya que, según consideró, “todos somos cholos”.

“En realidad, sorry a los serenazgos. Yo entiendo que están haciendo su trabajo, les dan órdenes, entiendo, pero no quería faltarles el respeto y creo que no tienen que ofenderse porque todos somos cholos. Yo también soy serrano, todos tenemos sangre indígena y española en nuestro cuerpo, somos peruanos y debemos estar orgullosos de eso”, agregó.

Arón José Cotrina Gómez dijo que ha sido víctima de acoso en las redes sociales tras la difusión del video en el que se ve que insulta a los serenos de Magdalena. No obstante, dijo que se arrepiente de sus expresiones.

“Me da como ’rochecito’ porque todo el Perú ha visto y todos me han hecho bullying, no se pasen, eso es ciberacoso, ha salido mi dirección, mi casa, mi foto, todo en Internet. Ha sido muy viral, ahorita que me pongo a pensar como que se pasaron un poquito la gente para hacer eso y yo también me pasé por insultarlo, pero ya pasó, normal”, manifestó Cotrina Gómez.

“Me arrepiento de haberle dicho eso (al sereno) y que haya justo salido eso en la parte del video, porque no fueron así las acciones, creo que el serenazgo se enojó y fueron muy agresivos conmigo, vino la Policía, me tiraron al piso, me agredieron y todos en el parque vieron, fue papelón, fue un show”, añadió.

La Municipalidad de Magdalena informó que denunció a Arón José Cotrina Gómez en la comisaría distrital por el “delito contra la humanidad, discriminación e incitación a la discriminación”.

