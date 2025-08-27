Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

Escucha la noticia

00:0000:00
Marketing de guerrilla o competencia desleal: la batalla de keywords que enfrenta a la UCV y la UTP
Resumen de la noticia por IA
Marketing de guerrilla o competencia desleal: la batalla de keywords que enfrenta a la UCV y la UTP

Marketing de guerrilla o competencia desleal: la batalla de keywords que enfrenta a la UCV y la UTP

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En medio de una “guerra” constante entre universidades por acaparar la atención de los estudiantes y ofrecerles sus servicios educativos, desde hace un tiempo ha surgido una disputa directa entre dos de ellas: la Universidad César Vallejo (UCV) acusa a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) de haber empleado su nombre comercial y sus siglas en sus anuncios publicitarios del buscador de Google, a fin de que estos salgan primero en dicha plataforma digital.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC