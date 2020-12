El ministro del Interior, José Elice, advirtió este viernes que no se descarta el retorno de medidas restrictivas en el marco del estado de emergencia por el COVID-19, en caso se reporte un incremento de casos del nuevo coronavirus en el país.

En declaraciones a la prensa, indicó que el Ejecutivo se encuentra vigilante ante el comportamiento de la ciudadanía luego de que se continúen con ciertas medidas como parte de la cuarta fase de la reactivación económica.

“Las reglas las dan los ministerios vinculados en el caso. En estos días, van a aparecer los protocolos. Se acaba de poner en diligencia un decreto, igual hay una vigilancia constante sobre las consecuencias de estas decisiones. En caso haya síntomas de rebrote o incremento del contagio, inmediatamente se procederá a tomar medidas restrictivas”, aseveró Elice.

Al ser consultado si están evaluando cambios en el manejo del horario de inmovilización social afirmó: “No, por ahora no. No se ha evaluado cambios en el toque de queda”, refirió. De esta manera, continua esta medida desde la medianoche hasta las 4:00 a.m. del día siguiente, de lunes a domingo, a nivel nacional.

La semana pasada, el Ministerio de Salud (Minsa) sostuvo que si se producen nuevos contagios de COVID-19 durante las fiestas de fin de año, como Navidad y Año Nuevo, se produciría una segunda ola de casos positivos entre los meses de abril y mayo del 2021.

Luis Rodríguez, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y control de Enfermedades (CDC) dijo que se ha tomado en cuenta las tendencias que se ha presentado en Europa, en donde la segunda ola se produjo entre cuatro y seis meses después de que ocurrieran los picos de casos confirmados de la enfermedad.

