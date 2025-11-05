La vigésima primera edición del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública se consolida como una de las iniciativas más relevantes para incentivar la excelencia y la innovación dentro de la administración pública peruana.

Organizado por Ciudadanos al Día, con el auspicio del diario El Comercio y el apoyo de la Universidad del Pacífico, el premio reconoce el esfuerzo y la creatividad de los servidores públicos que, a través de su gestión, han impactado positivamente en el bienestar ciudadano y la solución de problemas públicos con propuestas replicables en distintos contextos del país.​

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el jueves 6 de noviembre, desde las 8:00 p.m. hasta las 9:30 p.m., en el Gran Teatro Nacional, con el respaldo del Ministerio de Cultura. El evento contempla la participación de los organizadores, el equipo técnico, los miembros del jurado y socios en la Sala VIP desde las 6:30 p.m.

Durante la ceremonia se anunciarán a los ganadores en cada una de las 19 categorías del Premio, además de concederse el Premio Especial a la Innovación Pública y el Premio Especial a la Mejora Continua.

Las categorías abarcan áreas como Comunicación Pública Efectiva, Consulta y Participación Ciudadana, Cooperación Público-Privada, Desarrollo Infantil Temprano, Educación, Gestión Ambiental Efectiva, Inclusión Social, Movilidad Sostenible, Seguridad Ciudadana, Servicio al Ciudadano, Simplificación de Trámites, entre otras, subrayando la diversidad y el alcance de los proyectos que busca reconocer el certamen.​

Desde su instauración en 2005, el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública ha certificado más de 4,000 buenas prácticas implementadas por entidades de todos los niveles de gobierno, con impacto demostrado y capacidad de réplica a nivel nacional. En 2025 se suman 231 nuevas buenas prácticas y sus gestores públicos, reafirmando el compromiso con una administración eficiente e innovadora.​

El prestigioso jurado de la edición 2025 está integrado, entre otros, por Agnes Franco (Concytec), Antonio Mabres (Universidad de Piura), Carmen Masas (CEDRO), Elena Conterno, Elsa del Castillo (Universidad del Pacífico), Fabiola León-Velarde (Universidad Peruana Cayetano Heredia), Fernando Zavala (Intercorp), Frida Delgado N. (Grupo RPP), Luz María Helguero, Mercedes Araoz, Miguel Cruzado (Universidad del Pacífico), Roxana Barrantes (Banco Central de Reserva del Perú), Salomón Lerner Febres (PUCP) y Verónica Zavala, quienes aportan experiencia y visión multidisciplinaria al proceso de evaluación del premio.​

