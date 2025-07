Rejas oxidadas, mallas rotas y pisos hundidos: ¿Qué sucede con el único complejo deportivo de Miraflores?

El Comercio acudió este viernes al complejo deportivo y pudo comprobar cómo el óxido ha corroído las diversas estructuras metálicas que alberga. Rejas oxidadas, mallas protectoras rotas, así como pisos hundidos y/o levantados en varias partes del recinto. Ese es el panorama actual del centro deportivo.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Debido al pésimo estado en que se encuentra, este lugar se ha convertido en un espacio que atenta contra la seguridad y salud de las personas.

El lugar cuenta con tres canchas destinadas a la practica de fulbito, básquet y vóley. Además, existe una zona de baños que también se encuentra en las mismas condiciones: partes rotas e incluso con algunos restos de desmonte.

Fallas a detalle

Esta situación ya había sido advertida a la Municipalidad de Miraflores a través del Informe Interno N° 024-2025-MFRR, el cual se realizó a inicios de julio con miras a ejecutar el “Proyecto de Mejoramiento del servicio de practica deportiva y/ recreativa en Complejo Deportivo Federico Villareal (Chino Vásquez)”. Este documento da cuenta de la situación actual del recinto.

Se precisa que el 9 de julio del 2025, la Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres del municipio de Miraflores programó y procedió a realizar una inspección al complejo deportivo Federico Villarreal.

Se observa corrosión de estructuras metálicas que compromete la resistencia, seguridad y durabilidad de la protección con mallas y estructuras de fierro en las canchas deportivas.

En él se detalla lo siguiente:

Corrosión de estructuras metálicas que compromete la resistencia, seguridad y durabilidad de la protección con mallas y estructuras de fierro en las canchas deportivas, expuesto a ambientes agresivos. En este caso a la humedad y salinidad.

Humedad en muros a consecuencia de aparentes filtraciones de agua y afloramiento de humedad por capilaridad: el agua asciende desde el suelo a través de los materiales del muro, afectando la parte baja.

Se pudo apreciar grietas verticales y diagonales, especialmente en las esquinas y cercanas a las esquinas de columnas y vigas, lo que sugiere asentamientos diferenciales del terreno o fallas en la cimentación.

Presencia de fisuras superficiales y profundas a lo largo de los muros de carga y divisiones internas. Algunas de ellas permiten ver el material de relleno o bloques estructurales.

Se evidencian desprendimientos del revestimiento y rajaduras transversales, que podrían indicar deflexión excesiva de la estructura.

Irregularidades visibles en el nivelado, acompañadas de grietas en cerámicos y paredes, reflejando posibles desplazamientos o movimientos del subsuelo.

Las grietas y asentamientos en pavimentos de zonas públicas son señales claras de deterioro estructural que pueden afectar la seguridad, accesibilidad y durabilidad de las vías urbanas.

Existe vegetación que es constantemente regada por el área de parques y jardines, con abundante agua, lo cual podría debilitar el talud por el constante humedecimiento de este.

Se encontró que existen áreas sin geomallas colindantes al Complejo Deportivo.

Opinan expertos

El urbanista Aldo Facho dijo a El Comercio que la Municipalidad tiene la responsabilidad de mantener en adecuado estado la infraestructura pública y los equipamientos, velando por la seguridad de sus vecinos. Las imágenes mostradas evidencian un importante deterioro de las estructuras y mallas metálicas, lo cual puede poner en riesgo a las personas ante un eventual colapso. Además, los elementos metálicos oxidados son un peligro para los menores, ante eventuales cortes.

“Las grietas en el pavimento muestran defectos constructivos, posiblemente debido a la composición del suelo, dado que se ubican en la zona alta de los acantilados. Urge que se cierre temporalmente el establecimiento deportivo para poder realizar un mantenimiento integral que garantice la seguridad y salud de los vecinos”, comentó.

Expertos coincidieron en que municipalidad tiene la responsabilidad de mantener en adecuado estado la infraestructura pública y los equipamientos.

También indicó que los parques y los equipamientos deportivos son espacios esenciales para el desarrollo de las personas, sobre todo de los niños y adultos mayores. En ese sentido, señaló que los municipios distritales tienen el deber de implementarlos y mantenerlos en óptimas condiciones, así como de promover el deporte y el desarrollo integral de sus vecinos. Para ello, entre otras responsabilidades, cobran arbitrios y reciben parte del impuesto predial.

“Los impuestos municipales son quizás los que de manera más directa nos vuelven en servicios y bienestar, por ello es muy importante que los ciudadanos cumplan con sus responsabilidades, y exijan a sus autoridades el adecuado uso de los recursos”, refirió.

Asimismo, agregó que las enormes diferencias que vemos entre algunos distritos de la capital, están en parte relacionadas con la capacidad específica de la administración de turno, pero sobre todo están asociadas al pago de impuestos. Los distritos con mayor porcentaje de edificaciones formales tienen a tener una mayor recaudación, y por ende tienen mejores obras y servicios, mientras los que tienen mayoritariamente edificaciones informales son muy deficientes en estos aspectos.

Los elementos metálicos oxidados son un peligro para los menores, ante eventuales cortes.

“La formalidad, el pago de nuestros impuestos y una buena administración son fundamentales para poder contar con servicios y equipamientos adecuados“, resaltó.

En tanto, la vocera de Lima Cómo Vamos, Patricia Alata, precisó que los espacios públicos destinados al juego y el deporte en el Complejo Deportivo Chino Vásquez ya están manifestando serios aspectos de degradación. Esto pone de manifiesto la importancia de no solo tener espacios públicos de calidad, que de por sí también son escasos en la ciudad, sino de que estos tengan un mantenimiento adecuado.

“No solo hacer de que el espacio exista sino también de que tengan el cuidado necesario para evitar situaciones adversas. Se han conocido casos en años anteriores donde al haber un nulo cuidado de ciertos tipos de materiales, ya sean arcos, fierros, etc., han habido siniestros bastante fuertes, y eso es evitable”, detalló.

Esto pone de manifiesto la importancia de no solo tener espacios públicos de calidad, que de por sí también son escasos en la ciudad, sino de que estos tengan un mantenimiento adecuado.

Por ello, destacó la importancia de que las comunas haga que sea parte de su presupuesto cotidiano el mantenimiento de estos espacios. Explicó que, en particular, este tipo de materiales de los complejos sufren una degradación relativamente rápida justamente por su ubicación. En el caso del Chino Vásquez está medianamente cerca al mar.

“Miraflores cuenta con un presupuesto importante que permite tener un mayor cuidado de ciertos espacios, eso no significa que en el resto de la ciudad los distintos espacios públicos no se merezcan el mismo cuidado, pero en este caso no debiera ser una excusa la falta de recursos públicos para poder darle mantenimiento“, puntualizó.