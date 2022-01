El sismo de magnitud 5,6 ocurrido esta mañana en Lima despertó nuevamente en algunos esa curiosa necesidad de corregir a las instituciones especializadas. Con los deslizamientos de piedras en la carretera Central, los nueve heridos reportados o las viviendas afectadas en varios distritos, ¿pudo haberse equivocado el IGP al dar una cifra ‘menor’ si muchos percibieron el sismo más fuerte?

La respuesta es no. Los datos brindados por el Instituto Geofísico del Perú son correctos, lo que sí ocurre es que hay dos elementos para entender la intensidad de un movimiento de un sismo: el epicentro y los distintos suelos la capital.

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, explica a este Diario que, aunque el sismo tuvo una profundidad de 116 km, se sintió con fuerza porque se registró en la parte continental. Con la misma magnitud y profundidad pero el mar, el sacudimiento habría sido menor.

“La característica de este evento es que el epicentro ha ocurrido debajo de nuestros pies. Es como si sacudieran una cama desde abajo hacia arriba. El movimiento ha sido vertical”, explica.

El segundo elemento tiene que ver con la aceleración y esto está directamente relacionado al tipo de suelo. El reporte del Centro Sismológico Nacional del IPG muestra que en distritos como Ventanilla o Puente Piedra el sacudimiento fue incluso mayor que en zonas más cercanos al epicentro.

De acuerdo con el registro de la aceleración, que mide el sacudimiento del suelo expresado en cm/s², en la estación acelerométrica de Ñaña, a 5 km del epicentro, la mayor aceleración llegó a 88.43 cm/s², mientras que en Huaycán, a 8 km, se alcanzaron los 132.20 cm/s². La diferencia en ambos es que el primero tiene suelo de roca y el segundo de grava.

Estación Suelo Distancia del epicentro (km) Aceleración (cm/s²) Comp.Z Aceleración (cm/s²) Comp.N Aceleración (cm/s²) Comp.E Ñaña Roca 5.1 33.69 54.02 88.43 Huaycán 1 Grava 8 83.68 64.99 132.20 Mayorazgo Arena 13.1 46.20 46.74 41.23 Camacho Grava 15.5 34.57 68.20 83.14 Rímac Grava 17.5 75.70 117.09 125.84 Fe y Alegría (Comas) Grava 18.1 48.54 103.55 106.94 Surco Grava 21.8 38.54 36.36 40.41 Miraflores Grava 23.2 28.07 48.73 48.88 Puente Piedra Arena 23.5 87.44 156.41 156.48 Magdalena Grava 25.7 28.62 26.57 28.50 Márquez (Callao) Arena 27.6 57.63 90.65 71.85 Chorrillos Grava 28.8 68.63 65.74 90.97 Ventanilla Arena 33.1 114.60 111.92 76.35 Escuela Naval (La Punta) Arena 33.8 18.13 31.02 33.61 Ancón Arena 35.6 36.91 44.62 75.44 Pisco Arena 208.2 3.97 9.70 8.71

En el Rímac, con suelo de grava, se alcanzó los 125.84 cm/s², mientras que la estación acelerométrica de Puente Piedra, ubicado en suelo arenoso, marcó 156.48 cm/s².

“Hay que entender que el movimiento no solo depende de la ubicación del epicentro sino de la calidad de los suelos. Las ondas sísmicas se amplifican en algunos suelos”, reitera Tavera.

Por esta razón, distritos con suelos compuestos por arenas eólicas como Villa El Salvador, Ventanilla, Chorrillos o La Molina presentan mayor registros de sacudimiento.

Para tener una idea de cuánto se puede sacudir un suelo según la magnitud y la ubicación, durante el terremoto de Pisco del 2007, Lima se sacudió en promedio a 80 cm/s² mientras que en Ica los niveles llegaron a 400cm/s².

Las estimaciones de Tavera para un sismo M8.8 son valores de sacudimiento por encima de los 500 cm/s2 en Lima y entre 700 a 900 cm/s² en el Callao (con Ventanilla incluso a 1.100 cm/s²). Estos niveles son posibles tomando en cuenta en durante el terremoto de Chile del 2010 (M8.8), en la ciudad de Santiago de Chile los suelos se sacudieron con aceleraciones que llegaron a 900 cm/s² y en Japón, durante el terremoto del 2011 (M9.0), en algunas zonas se registraron aceleraciones de 1200 cm/s².

Mapa de microzonificación sísmica de Lima actualizado al 2020 (Cismid)

Lo cierto es que la solidez de los suelos no es garantía de que un sacudimiento menor no cause daños. En este informe previo realizado por El Comercio como parte de la campaña #EstemosListos, la ingeniera Diana Calderón, jefa del Laboratorio Geotécnico de Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), explicó que aunque el Centro de Lima tiene un suelo con bastante rigidez, se trata de una zona vulnerable por el tipo de construcción, la tugurización, informalidad y la antigüedad.

