La exministra de Salud Patricia García fue separada de la conducción del programa “Cuerpo Médico”, que se emite a través de TV Perú, luego de que se confirmara que fue inoculada con la vacuna del laboratorio chino Sinopharm, en el marco del denominado caso Vacunagate.

La decisión fue adoptada por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), que lo anunció este miércoles a través de un comunicado.

“La doctora Patricia García Funegra dejará de ser parte del programa Cuerpo Médico durante el periodo que demande las investigaciones en torno a la aplicación de vacunas de Sinopharm a funcionarios y/o personas que integran la lista de beneficiarios”, señaló el IRTP.

“Es necesario destacar y agradecer el aporte profesional de la doctora Patricia García Funegra durante estos meses para hacer “Cuerpo Médico”, un programa televisivo al servicio del ciudadano y la salud pública, propósito que mantendremos vigorosamente gracias a sus consultas y preferencias”, finalizó el texto.

Este miércoles 17 de febrero, la extitular del Ministerio de Salud no se presentó en el programa que fomenta el cuidado de la salud. Al frente solo estuvo la periodista Jennifer Cerecida, quien leyó el comunicado de IRTP.

El martes pasado, una televidente se comunicó con el programa “Cuerpo Médico” para pedir públicamente al canal del Estado que retire a García del espacio.

“Antes que nada quiero agradecer la oportunidad que me da el canal estatal TV Perú de manifestarme y espero que no me corten. En primer lugar, quiero decirle a la doctora Patricia García que yo siempre la he admirado como profesional, porque siempre tenía en cuenta sus comentarios en todos los canales. Pero la verdad, yo preferiría, como ciudadana del Perú, que ella de un paso al costado en el programa ‘Cuerpo Médico’, a pesar de toda admiración que yo le tengo a ella como profesional”, manifestó la seguidora del programa, identificada como Nancy.

“Con la transparencia con la que ha hablado el presidente Sagasti de todas las personas que se vacunaron y que no dijeron que se había vacunado preferiría que cambien a la persona que va a dirigir ‘Cuerpo Médico’”, añadió.

Al culminar la llamada, García agradeció a Nancy, y añadió: “Pensé que tendrías otra consulta médica, de todas maneras quiero decir que es importante este tema de la pluralidad. Pero yo en este momento no tengo ningún cargo público, aquí estoy participando con la idea de enseñar”. Además, detalló que su vacunación se realizó “como parte del estudio”.

