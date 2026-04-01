La Municipalidad de Lima anunció el inicio de su plan operativo para las carreteras Panamericana Norte y Panamericana Sur durante el feriado de Semana Santa.

Desde las 03:00 p.m. de hoy, miércoles 1 de abril, se habilitará un carril adicional en la Panamericana Sur para agilizar la salida de aproximadamente 80,000 viajeros hacia los balnearios del sur.

Para el retorno masivo del domingo 5 de abril, la comuna dispondrá de cinco carriles en sentido sur a norte. Esta medida de fluidez vial se ejecutará desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche en el tramo comprendido entre el intercambio de Santa María del Mar y el puente Atocongo.

La estrategia de seguridad vial contempla el despliegue de patrulleros, ambulancias y grúas de auxilio mecánico en sectores estratégicos de ambas carreteras. Estas unidades brindarán asistencia técnica y atención de emergencias médicas a los conductores para mitigar los riesgos derivados del incremento del flujo vehicular.

Respecto al transporte de carga, la Ordenanza N°2807 establece que los camiones solo podrán circular por el carril derecho y el carril contiguo entre la avenida El Derby y el Puente Conchán. Queda expresamente prohibido el uso de los carriles izquierdos para este tipo de vehículos en ambos sentidos de la vía.

Asimismo, se ha dispuesto una restricción total para camiones en el tramo de sur a norte desde el Puente Conchán hasta el Mall del Sur. Las unidades de carga deberán desviarse obligatoriamente por la Antigua Panamericana Sur y la avenida Pedro Miotta, reincorporándose a la ruta principal a la altura del referido centro comercial.

En la Panamericana Norte, las autoridades monitorearán los puntos de congestión acentuados por las operaciones logísticas y cierres de vías alternas. La fiscalización del cumplimiento de estas medidas estará a cargo de la Policía Nacional y personal municipal, quienes utilizarán vigilancia electrónica y control presencial.

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