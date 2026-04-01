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Tráfico moderado en la Panamericana Sur por Semana Santa. (Foto: GEC)
Tráfico moderado en la Panamericana Sur por Semana Santa. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima anunció el inicio de su plan operativo para las carreteras Panamericana Norte y Panamericana Sur durante el feriado de Semana Santa.

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