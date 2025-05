Un grupo de dirigentes de empresas transportistas de carga pesada realizarán un apagado de motores este martes 27 de mayo debido a los problemas que enfrentan para ingresar al puerto del Callao. Exigen a las autoridades competentes solución a su demanda, de lo contrario, irán a una paralización de 48 horas y luego será “indefinida”.

Marlon Milla, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga Pesada “Fuerza Camionera”, precisó que han solicitado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que hay un tramo de tres cuadras que deben ser declaras vía nacional para solucionar el tema de tráfico.

“Ellos consideran esta vía como zona urbana y por eso el ingreso de los vehículos al puerto es de 8 a 12 horas. Hay un conflicto con la municipalidad que nos acosa con las papeletas y cerrándonos vías”, sostuvo a Exitosa.

“No hay una planificación para el ingreso y, al ser una ciudad portuaria, entonces, no cierran las calles y nos dan acceso a solo una vía, donde la congestión está. La municiaplidad dice por acá no pasan carros pesados, pero si vía nacional, soluciona esto”, afirmó.

El dirigente precisó que son más de 4 mil vehículos diarios que se movilizan por esa zona y las congestiones dificultan su trabajo diario. “A las 00:00 horas apagamos donde estemos los compañeros. Estaremos a un costado de la vía, no vamos a intererir la viabilidad”.

A su vez, el vicepresidente del Gremio de Transporte Multimodal, Giovani Diez, también indicó al medio que se genera un caos no solo al ingresar al puerto, sino al salir.

“Por un lado tenemos un crecimiento impactante en los puertos que es positivo al país en la parte económica y, por otro lado, hay un desentendimiento, como en la inseguridad del país, donde no hay un acuerdo vinculante (MTC) entre ellos”.

“Nos dejan amarrados. Deberías tener libre las principales entradas y salidas del principal puerto del Perú, que lleva el 85 % del comercio exterior”, sostuvo.