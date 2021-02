El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) manifestó su preocupación por el contenido y la forma en la que se difunden algunas noticias sobre la pandemia del COVID-19.

Mediante un pronunciamiento, en un primer momento, el mencionado tribunal destacó la labor de un sector de periodistas y medios de comunicación. “Sin la prensa independiente no se habrían descubierto escándalos de corrupción en diversas entidades públicas, abusos de empresas que lucran con el grave estado de salud de la población, o conductas que traslucen irresponsabilidad y vicios de la ciudadanía en general. La reciente distribución subrepticia de las vacunas experimentales no hubiera generado la reacción ciudadana y de las instituciones públicas, así como las investigaciones en marcha, si no fuera por la indagación, difusión y análisis que algunos medios han realizado.

Por otro lado, agrega, “desde el punto de vista ético, nos preocupa el contenido y el modo de ciertas coberturas periodísticas”, y las enlista:

Algunos reportajes se han centrado más en aspectos dramáticos y secundarios que en las cuestiones de fondo de la crisis sanitaria. El sensacionalismo no informa, no construye ni elabora, sólo desorienta a la población.

En ocasiones se ha puesto excesivo énfasis en apuntar a la supuesta irresponsabilidad de los sectores populares como la mayor causante de la proliferación del virus. Dicha culpabilización estigmatiza a quienes están siendo particularmente afectados por una recesión que se suma a discriminación e inequidades diversas ya existentes.

Si bien apreciamos el esfuerzo por dar cabida a la pluralidad de voces y perspectivas, es necesario cuidar el rigor de verificar fuentes para no propagar tratamientos aún no validados por la ciencia y que la población asume como milagrosos.

Algunas notas periodísticas fomentan un clima adverso a los extranjeros en suelo patrio lo cual contribuye a la exclusión de su protección sanitaria. La salud es un derecho humano y nadie debe ser discriminado.

Otras informaciones alientan un indebido turismo al exterior en busca de vacunas sobre la base de información parcial o errada, provocando confusión y desconfianza en la población.

En diálogo con El Comercio, Diego García-Sayán, presidente del Tribunal de Ética del CPP, señaló que es difícil encontrar una explicación a este comportamiento de un sector de la prensa. Sin embargo, agregó que “puede haber el objetivo de titular con cierta información sensacionalista de atraer la atención de posibles lectores, oyentes o televidentes. Eso es simplemente un objetivo de marketing, de un lado, y, por otro lado, ya puede haber cosas que no me corresponden a mí juzgar en cada caso. Pero, como explicación, puede haber cierta intencionalidad política de golpear a determinada gente o sectores y beneficiar a otros”, señaló.

“Pero lo importante es constatar que cuando se opera de manera sensacionalista, distorsionando la verdad, no solamente se afecta, en general, la ética periodista, que debe ser una regla de actuación general, sino que en un contexto como el actual, dificulta la prevención y la acción frente a la pandemia, en donde el rigor y la objetividad, estando de por medio la salud publica, es algo absolutamente indispensable”, agregó.

Frente a ese comportamiento, el Tribunal de Ética del CPP hizo un llamado a la prensa peruana a ejercer con profesionalismo y rigor sus funciones informativa, deliberativa y fiscalizadora, las cuales son fundamentales para la salud de la democracia y de la ciudadanía en general.

¿Qué es el Tribunal de Ética del CPP?

Es un órgano del CPP que soluciona conflictos éticos en el periodismo. Desde 1997 su función es atender solicitudes de rectificación y quejas sobre informaciones difundidas en medios de comunicación y fomentar la autorregulación periodística.

Es autónomo y actúa con independencia respecto del CPP. Está integrado por cinco vocales titulares y dos suplentes que ejercen su función ad honorem.

Todas las decisiones del Tribunal de Ética son acatadas por los medios de comunicación asociados al Consejo de la Prensa Peruana. Los reclamos sobre medios no asociados son admitidos si éstos aceptan la competencia del Tribunal de Ética.

