Aldo Bravo plantea un proyecto de ley que es cuestionado por ANP y el CPP. (Foto: Congreso)
Aldo Bravo plantea un proyecto de ley que es cuestionado por ANP y el CPP. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazó el proyecto de ley del diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, que busca penalizar la apología al delito agravado que se puede producir en medios de comunicación, al advertir que esta propuesta legal amenaza el libre ejercicio informativo durante períodos de crisis política y conflictos sociales.

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