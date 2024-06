Le han arrebatado la tranquilidad. El exalcalde de Villa María del Triunfo, Manolo Castillo, se encuentra bastante preocupado, ya que está siendo víctima de extorsión desde hace un par de días. Los malhechores, quienes se identifican como parte de la organización criminal el “Tren de aragua”, le están exigiendo 1500 soles a cambio de no atentar contra su vida.

La exautoridad ha recibido llamadas, audios y diversos mensajes de estos criminales, quienes aseguran que están vigilando todos sus movimientos y el de su entorno más cercano, como sus hijos y esposa.

Manolo Castillo comentó que viene apoyando a una amiga en un negocio, pero descartó que él sea el dueño del restaurante . Ante esto, indicó que este caso ya ha sido reportado a la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Dicen conocer a mi familia, a mis hijos, esposa. Dicen que me tienen cercado con motos lineales. Desconozco porque se están dando estas amenazas. Pensaba que era una broma hasta que no dejaban de llamar. Me preocupa porque saben a dónde me muevo, qué vehículo manejo ”, sostuvo la exautoridad a América Noticias.

Al respecto, los criminales han advertido que solo esperarán el pago hasta el día viernes. De no depositar el monto solicitado, dicen que atentarán contra la vida del exburgomaestre y la de su familia.

Exalcalde de Villa María es extorsionado