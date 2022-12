Los suaves golpes del martillo sobre el cincel son música para el oído de Juan Valencia Villanueva. Oriundo del centro poblado Huambocancha Alta, en Cajamarca, ha dedicado casi 60 años al trabajo de la talla en piedra. Empezó como ayudante de su padre a los ocho y fue al lado del hombre que le dio la vida que aprendió los secretos de esta tradición familiar. “Mi padre hacía piletas, bancas y otras muchas cosas en granito, fue un gran maestro del tallado. Él forjó mi interés en esa labor, pero a esa edad yo ayudaba no más”, evoca. Pasaron los años y con la vehemencia de la juventud se aventuró a buscar su propio camino. Quiso el destino que esa búsqueda coincidiera con el descubrimiento de una cantera de marmolina en la provincia de San Pablo. Sin pensarlo mucho compró por primera vez un bloque de este material y empezó a esculpirlo. Esos fueron los inicios del artesano que hace unos días se convirtió en el ganador del XVIII Concurso Nacional de Nacimientos “Navidad es Jesús 2022″, cuya muestra que se exhibe en la Casa O’ Higgins del Centro de Lima.

La obra ganadora se llama “El nacimiento cajamarquino” y consta de 10 piezas moldeadas con gran destreza y detalle durante dos meses. Sus personajes usan sandalias de caucho, sombrero y poncho. San José tiene flauta y tambor, la virgen lleva trenzas y los tres reyes son claramente andinos. Un pastor, un ángel, el niño dios, una vaca y una mula completan el conjunto que es fiel reflejo de los pobladores de la sierra peruana y sus costumbres. El maestro de la marmolina cuenta, con la simpleza que le da la experiencia, que para crear a cada uno de estos personajes el primer paso fue conseguir una piedra de acuerdo con la figura que quería tallar y sus dimensiones. “Luego empecé a darle la forma con cincel y martillo en el piso. Después vino el tallado a mano para darle mejor acabado. Y al final utilicé la lija de agua para el pulido y brillo final”.

Hasta este domingo en la feria Ruraq Maki se podrán adquirir las piezas del maestro cajamarquino de la piedra marmolina / Mincul

Dice que siempre quiso seguir adelante con este arte y que para él ha sido una alegría poder transmitir estos conocimientos a sus dos hijos. Recuerda que llegó a Lima, específicamente a La Maolina, para participar junto a su padre de la Feria de la Mujer Campesina cuando aún era adolescente. Tiempo después y con la marmolina como material principal inició con los trabajos tradicionales de Cajamarca. “En ese tiempo no me salían bien los trabajos. No eran tan fáciles de hacer. Pero poco a poco iba practicando y lo logré”, comenta emocionado. La perseverancia dio sus frutos y en el 2001, tras participar en diversos concursos, consiguió el primer puesto en una conocida feria local. Al año siguiente obtuvo el segundo lugar en una competencia de Miraflores. Pero el certamen organizado por el Instituto Cultural Teatral y Social (Ictys) fue su mayor desafío. “Me invitaron hace tres años, antes de la pandemia. Aquella vez mi nacimiento obtuvo una mención honrosa. Este año volví al concurso y para mi sorpresa salí ganador”.

Además de los clásicos pesebres, Valencia Villanueva esculpe escenas comunes de su región que tiene como protagonistas a campesinos, incas, chasquis, tejedoras y músicos. La talla de objetos utilitarios como cofres y joyeros también forman parte de la oferta artesanal que exhibe en su taller ubicado en el kilómetro seis de la carretera a Bambamarca. Por estos días sus piezas podrán adquirirse hasta este domingo en la feria Ruraq maki – hecho a mano.

Más información Muestra del XVIII Concurso Nacional de Nacimientos “Navidad es Jesús 2022" La obra ganadora de Juan Valencia Villanueva se exhibe en la muestra del Concurso Nacional de Nacimientos Navidad es Jesús en la Casa O’Higgins (Jr. de la Unión 554, Cercado de Lima). Va hasta el 8 de enero.

