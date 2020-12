“Renovación” es la palabra que elige la fundadora y directora, Frances Wu, para explicar el origen de Neo Concept Store y para precisar que la iniciativa de este nuevo espacio no la propició la pandemia. “Empecé con Wu Galería en 1999 y cada década trato de renovarme. En esa línea, hace un par de años concebimos Neo Concept Store con la intención de que el público recupere sus sentidos, porque ahora todo el mundo mira solo Netflix. Pero yo no tenía ganas de cerrar. Me sentía muy activa y con ganas de hacer cosas diferentes”. Y las hizo.

Para lograr su cometido, Wu decidió reformar el edificio de la galería y se permitió una licencia: romper “el cubo blanco” y abrir el espacio a otras disciplinas creativas. Convocó a cerca de 40 marcas y artistas que trabajan diseños originales (en moda, joyería, arte utilitario, decoración), con recursos peruanos, de manera responsable, sostenible, solidaria y consciente. “El mismo principio que tengo con el arte, lo he tenido también para elegir a quienes están ahora en Neo. Mostramos propuestas con contenido que comparten nuestro objetivo de conciencia ecológica, dinámica sinérgica, innovación y reciclaje”.

Está, por ejemplo, Saya, la marca de Sitka Semsch, que empodera a las mujeres; las creaciones de Mozhdeh Matin que exporta a 15 países; Balkánica, que revisa la iconografía andina y la coloca dentro de sus diseños; Nuna Sisters, que tiene interés en recuperar la flora y la fauna peruana y lo plasma bordando animales y flores en sus trajes de baño; las joyas de Ester Ventura que trabaja con plata, piedras y elementos peruanos recuperados; o Höség, que por cada casaca adquirida dona una igual a niños de zonas altoandinas del país y siembra un árbol por la compra de cada polo. “Es importante esta selección porque estamos promoviendo el diseño consciente y estimulando el mercado local”, declara la galerista.

Diseñadores y marcas presentes

Entre grabados de artesanos materos, obras de Jorge Piqueras, fotografías de Juan Manuel Figueroa Aznar, esculturas de Lika Mutal y Carlos Runcie Tanaka y otras piezas que decoran los pasadizos del primer y segundo nivel, conviven las creaciones de los diseñadores ya mencionados, pero también las de Ana G., Mirella Martire, Sophia Lerner, Omar Valladolid, José Clemente, Escudo, Matthildur, Delfina Balda, Nim, Luigi Donna Boutique, Thre3 Socks y The 13 Snake Project; y joyas de las diseñadoras Lorena Pestana, Claudia Stern y Nani Córdova. En el sótano del edificio se encuentran piezas de arte utilitario, textilería, cerámica, aromas y esencias de Saya Home, País Textil, Lima Modern, Sofístia, Silvestra, Voluspa, La Plume y Casa Tua. Y en el último nivel, un anticuario, una librería, plantas, juguetes y ropa para niño, accesorios para mascotas. “Cada artista ha implementado su propio espacio, le ha dado su identidad”, acota Frances Wu.

La galería

En Neo Concept Store hay dos ambientes exclusivos para la galería. Uno está ubicado en el segundo piso “aquí, Wu Galería continúa con su propio programa y con sus propios artistas: Ana Teresa Barboza, Natalia Revilla, Alejandro Jaime y Sandra Nakamura”, comenta la directora de la galería; y el otro es La Vitrina, ubicado en la entrada del edificio y donde ahora se encuentra la instalación “La Región Transparente”, un proyecto colaborativo entre la artista Sandra Nakamura y Sitka Semsch y que eventualmente irá cambiando. “Tenemos planeado hacer otras instalaciones o pops up en cuanto la situación sanitaria lo permita”.

Próximos proyectos

Entre los proyectos que Neo Concept Store tiene planeados hay uno que ya se ha puesto en marcha aprovechando el alcance que tiene la cuenta de la tienda en Instagram. Se trata de Neo Music un programa de reactivación de la música experimental y que ya ha tenido tres presentaciones. En las próximas semanas se presentará virtualmente FIL Uno. En esta misma plataforma se puede seguir los “Live” con el crítico Jorge Villacorta.

El dato:

Dirección: Av. Sáenz Peña 129, Barranco. Horario de atención (diciembre): de lunes a viernes de 11 a 7 pm, sábado y domingo de 12 a 6pm. Después de Navidad, este horario cambiará. Más información en: 7653758 y neoconcept.store.barranco

