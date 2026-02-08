Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El diseño visual de Arco combina referencias del cómic europeo contemporáneo con una paleta cromática inspirada en paisajes naturales y estaciones cambiantes. Ya se encuentra en cines.
El diseño visual de Arco combina referencias del cómic europeo contemporáneo con una paleta cromática inspirada en paisajes naturales y estaciones cambiantes. Ya se encuentra en cines.
Por Ángel Navarro Quevedo

En una carrera al Oscar donde conviven grandes estudios, franquicias consolidadas y propuestas autorales, una película francesa de animación figura entre las nominadas a Mejor Película Animada por motivos poco habituales. Arco compite como una cinta de ciencia ficción sin estridencias, una mirada infantil sin condescendencia y una preocupación ecológica que pone en primer plano paisajes naturales.

VIDEO RECOMENDADO

Actor que trabajó con Ozuna en polémica película explica cómo el cantante incursionó en el cine para adultos. Video: Instagram

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“Aún no todo está perdido”: Habla el director de “Arco”, la cinta francesa que compite en los Óscar
Luces

“Aún no todo está perdido”: Habla el director de “Arco”, la cinta francesa que compite en los Óscar

Exposición llevará obra de Alberto Vargas de regreso a Arequipa
Cultura contemporánea

Exposición llevará obra de Alberto Vargas de regreso a Arequipa

Horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero: conoce las predicciones astrales según tu signo zodiacal
Vida social

Horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero: conoce las predicciones astrales según tu signo zodiacal

El espacio del MALI para quienes busquen alimentar-o comenzar- su colección
Tendencias

El espacio del MALI para quienes busquen alimentar-o comenzar- su colección