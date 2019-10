Después de meses de especulaciones e información a cuentagotas, Warner Bros. publicó el primer tráiler de su cinta “Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)” (“Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn”) dándonos un vistazo a la situación del personaje interpretado por Margot Robbie luego de los sucesos de “Suicide Squad” (2016).

► “Birds of Prey” libera su primer tráiler oficial

► Margot Robbie presentó nuevo afiche de “Birds of Prey”

Lo primero que nos da a entender es que Harley Quinn ha roto su romance con Joker (Jared Leto) y que este fin de su relación, así como su liberación de influencias masculinas tóxicas, será su principal motivación en la película.

"Joker y yo rompimos. Quería un nuevo comienzo. Pero resulta que no era la única dama en Gotham que buscaba emancipación", dice Quinn en el video.

La exsecuaz del Guasón estará acompañada de otros personajes en su viaje, como la antihéroe Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Rosie Perez (Renee Montoya) y una joven Cassandra Cain (Ella Jay Basco).

Se le opondrán el mafioso Black Mask, interpretado por el actor Ewan McGregor, quien estará acompañado con el que parece ser su mano derecha Victor Zsasz (Chris Messina). En la versión de los cómics Black Mask, también conocido como Roman Sionis, es un sádico criminal que fue compañero de juegos con Bruce Wayne cuando era niño. Zsasz en cambio es un asesino en serie que busca 'liberar' a los demás de una vida sin significado.

Ewan McGregor como el mafioso Black Mask junto a Chris Messina como el asesino en serie Victor Zsasz. (Foto: Warner Bros.)

Si bien no el tráiler no revela el origen del conflicto entre Black Mask y Harley Quinn, se puede especular que tiene algo que ver con Black Canary, quien trabaja en uno de los bares del villano como cantante (y quien conserva sus poderes sónicos de su versión original).

Lo cierto es que el personaje interpretado por McGregor parece tomarse personalmente su problema con Quinn, diciendo en un momento que ella "le pertenece" y, directamente a la misma, que ella "lo necesita".

De particular importancia parece ser el personaje de Cassandra Cain, quien es buscado por algunos matones. A diferencia de la versión de los cómics, donde Cassandra Cain es muda, el personaje interpretado por Ella Jay Basco parece ser un adolescente normal. Además, a diferencia de su contraparte que fue la segunda Batgirl, esta versión evita la confrontación directa.

El personaje de Huntress no es explorado mucho en el tráiler. Su versión original era como una hija hipotética entre Bruce Wayne y Selina Kyle (Catwoman), aunque en los cómics más modernos esta fue alterada Helena Bertinelli, hija de unos mafiosos que busca vengarse del mundo criminal por la muerte de sus padres. Lo que sí muestra es a la superheroína utilizando sus características ballestas.

Tampoco se muestra mucho de Renee Montoya, quien en su versión en los cómics es primero una detective de Gotham que asume posteriormente el rol del segundo Question.

Esperamos que nos proporcionen más detalles cuando se acerque el estreno de la película, programado para febrero del 2020.