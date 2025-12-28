El arte mundial está de luto. La actriz y cantante Brigitte Bardot, ícono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó este domingo en las redes sociales la fundación que lleva su nombre.

La agencia pública francesa AFP detalló que el deceso sucedió en la residencia de Bardot en La Madrague, en Saint-Tropez (Costa Azul francesa), por causas que no fueron reveladas de momento.

Junto a su corta pero vertiginosa carrera en la gran pantalla, Brigitte Bardot, conocida por las siglas BB, tuvo también una exitosa y más larga carrera en la música.

