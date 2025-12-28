Brigitte Bardot asiste a un debate contra la caza de focas en el Consejo Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 23 de enero de 1978 | AFP
Murió Brigitte Bardot
Murió Brigitte Bardot

  • Brigitte Bardot asiste a un debate contra la caza de focas en el Consejo Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 23 de enero de 1978 | AFP
    Brigitte Bardot es retratada en el set de la película "Don Juan 73" dirigida por Roger Vadim en Estocolmo el 4 de agosto de 1972 | TT NEWS AGENCY / AFP

  • Brigitte Bardot es retratada en el set de la película "Don Juan 73" dirigida por Roger Vadim en Estocolmo el 4 de agosto de 1972 | TT NEWS AGENCY / AFP
    Brigitte Bardot (C) da una conferencia de prensa el 19 de diciembre de 1965 en Hollywood para la película "Viva María" | Foto: AFP

  • Brigitte Bardot (C) da una conferencia de prensa el 19 de diciembre de 1965 en Hollywood para la película "Viva María" | Foto: AFP
    Brigitte Bardot cuando llegó al Perú el 11 de enero de 1965 | Archivo Histórico El Comercio

  • Brigitte Bardot cuando llegó al Perú el 11 de enero de 1965 | Archivo Histórico El Comercio
    Brigitte Bardot cuando llegó al Perú el 11 de enero de 1965 | Archivo Histórico El Comercio

  • Brigitte Bardot da una conferencia de prensa inesperada el 17 de diciembre de 1965 a su llegada al aeropuerto Kennedy de Nueva York | AFP
    director de cine francés Roger Vadim habla con la actriz Brigitte Bardot en el set de la película "Don Juan 73" en Estocolmo el 4 de agosto de 1972 | TT NEWS AGENCY / AFP

  • director de cine francés Roger Vadim habla con la actriz Brigitte Bardot en el set de la película "Don Juan 73" en Estocolmo el 4 de agosto de 1972 | TT NEWS AGENCY / AFP
    Brigitte Bardot observa el rodaje de "La vérité", dirigida por G.H. Clouzot, el 23 de agosto de 1960 en París | AFP

  • Brigitte Bardot observa el rodaje de "La vérité", dirigida por G.H. Clouzot, el 23 de agosto de 1960 en París | AFP
    Brigitte Bardot en el aeropuerto de Bucarest, Rumania, en 2001 | EFE/EPA/ROBERT GHEMENT

  • Brigitte Bardot en el aeropuerto de Bucarest, Rumania, en 2001 | EFE/EPA/ROBERT GHEMENT
    Brigitte Bardot en el aeropuerto de Bucarest, Rumania, en 2001 | EFE/EPA/ROBERT GHEMENT

  • Brigitte Bardot y su marido, el abogado francés Bernard Ormale, posan para los fotógrafos durante su recorrido en Viena, Austria en 2002 | EFE/EPA/HERBERT P. OCZERET
    Brigitte Bardot y su marido, el abogado francés Bernard Ormale, posan para los fotógrafos durante su recorrido en Viena, Austria en 2002 | EFE/EPA/HERBERT P. OCZERET

Redacción EC
El arte mundial está de luto. La actriz y cantante , ícono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó este domingo en las redes sociales la fundación que lleva su nombre.

La agencia pública francesa AFP detalló que el deceso sucedió en la residencia de Bardot en La Madrague, en Saint-Tropez (Costa Azul francesa), por causas que no fueron reveladas de momento.

Junto a su corta pero vertiginosa carrera en la gran pantalla, Brigitte Bardot, conocida por las siglas BB, tuvo también una exitosa y más larga carrera en la música.

Repasa momentos importantes en la vida de Brigitte Bardot en la galería que te presentamos en esta nota.

