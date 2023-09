El actor Chris Evans, recordado por haber interpretado al Capitán América, mostró su apoyo hacia la crítica que el director de cine Quentin Tarantino realizó en el 2022 acerca de las películas de superhéroes y los actores que interpretan esos roles.

Como se recuerda, Tarantino dijo en el 2022 que los actores que participaban en las películas de superhéroes no eran estrellas, ya que lo importante era el personaje que interpretaban.

“Eso era lo bonito de trabajar en las películas de Marvel. Nunca has tenido que ser el centro de atención. Incluso en tus propias películas a veces”, comentó Evans en una entrevista con el medio GQ, respaldando así lo dicho por Tarantino.

Por otro lado, el actor recalcó también que le gustaría retomar el papel del súper soldado, pero no en lo inmediato, ya que por ahora está enfocado en su vida de casado y en mantener la paz en su día a día.

¿Qué dijo Quentin Tarantino acerca de las películas de superhéroes?

El director de cine, Quentin Tarantino comentó en el 2022 que las estrellas verdaderas que las películas de superhéroes tienen son los personajes.

“No son estrellas de cine, ¿verdad? Capitán América es la estrella. O Thor es la estrella. Quiero decir, no soy la primera persona en decir eso. Creo que eso se ha dicho un millón de veces”, dijo en una entrevista para el podcast 2 Bears 1 Cave.

En ese sentido, en la más reciente entrevista de Chris Evans, el intérprete mostró su respaldo hacia lo dicho por Tarantino. “Lo dijo hace poco y yo estaba como, ya sabes, tiene razón. El personaje es la estrella. Tú estás ahí, pero no sientes un gran peso”, detalló.

¿Chris Evans ya no quiere actuar?

Por otro lado, durante la entrevista que Evans dio al medio estadounidense relató que actuablemente su deseo es interpretar menos roles en la pantalla grande, ya que se siente satisfecho con lo que ha logrado con su profesión.

“Espero actuar un poco menos en mi vida. Tengo muchos otros intereses. Mira, de ninguna manera he escalado ningún tipo de montaña en este campo. No tengo ningún Oscar y no estoy agrupado con otros nombres que están en la cima de la montaña de ninguna manera. Pero también me siento muy satisfecho”, finalizó.