Eiza González comparte roles con Rosamund Pike en la exitosa cinta de Netflix “Descuida, yo te cuido” (“I Care A Lot”). Dicha película le dio su primer Globo de Oro a la británica, sin embargo, la interpretación de González también merece nuestro reconocimiento. Realizamos una lista de las razones por las que la actriz mexicana logró su mejor actuación hasta el momento.

La primera vez que Eiza González tuvo un rol protagónico fue en la serie juvenil “Lola, érase una vez” (2007). Si tiene menos de 30 años probablemente, la recuerdas cantando y bailando junto a Aarón Díaz. Esta ficción de Cris Morena para Televisa la lanzó a la fama a nivel latinoamericano.

Desde hace siete años, González dejó de interpretar personajes juveniles y apostó por castings en los Estados Unidos. En en 2014, tuvo su primer protagónico para Netflix: “From Dusk till Dawn: The Series”; ficción con la que comparte roles con Zane Holtz y Wilder Valderrama.

Los siguientes años tuvo pequeños y grandes roles en las producciones estadounidenses “Jem and the Holograms”, “Baby Driver”, “Alita: Battle Angel” y en la saga “Fast & Furious”.

“I Care A Lot”

La película “Descuida, yo te cuido” ( “I Care A Lot” en inglés) es una comedia negra que retrata la historia de una estafadora llamada Marla (Rosamund Pike). Esta inteligente y vil mujer lidera un negocio de tutelaje legal para ancianos que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que no tienen familiares que puedan hacerse cargo de ellos.

Marla junto a su novia y socia Fran (Eiza González) creen encontrar una nueva víctima, perfecta para sus negocios. Una supuesta anciana que no tiene quien la cuide y que tiene una gran cantidad de dinero en el banco. Estas mujeres se enfrentarán a una mafia rusa que vela por esta anciana.

Tráiler de "Descuida, yo te cuido". (Fuente: Netflix)

Desarrollo del personaje

La actriz mexicana Eiza González consigue meterse en el rol de Fran, la socia de Mara, quien tiene grandes habilidades para el espionaje e investigación. Mientras que su novia se encarga de dar la cara ante los jueces y familiares que puedan aparecer en el camino, Fran es quien se encarga de todo el papeleo y trabajo “sucio”. Ambas son un gran equipo.

González muestra a una personaje bien logrado, con actuaciones claras y nada forzadas. A lo largo de la serie, su rol se vuelve más importante.

Mara Grayson hará de todo para quedarse con los bienes y dinero de sus clientes. Tendrá como aliada a su novia y socia Fran. (Foto: Netflix)

No usó maquillaje

La actriz mexicana dijo en una entrevista al medio Collider que se rehusó llevar maquillaje en esta cinta con el fin de acentuar la personalidad de su personaje en “I Care a lot”.

“La película trata mucho de extremos opuestos y queríamos mantenerlo así y que el maquillaje y vestuario encajara con sus personalidades. La claridad y definición de Marla versus el desorden de Fran.” comentó Eiza a Collider.

“Nuestra maquilladora es increíble y me sentí mal porque yo me seguía rehusando a usar maquillaje... Fran es una mujer que viene de cobrar fianza. Es una mosca en la pared que no quiere ser vista. Pero aún así está muy cómoda en su propia piel”, agregó.

Salió de su zona de confort

Eiza González comentó que este personaje le dio una lección. A diferencia de sus otros roles en los que debía lucir siempre bien maquillada, prolija y perfecta, con Fran tenía más libertad.

“Y creo que para mí, especialmente mi experiencia como las cosas que he hecho y las cosas por las que la gente me escoge, existe esta idea predispuesta de que tengo que ser bella o cualquier estereotipo que a la gente le guste ponerme”, comentó a Collider.

La intérprete comentó que fue emocionante que el director estuviera dispuesto a cambiar esa idea que tienen de ella. “Esa no es Eiza, es Fran. Ella está en Vans y está en estas camisetas y la forma en que me conduzco, simplemente te permite tener un físico diferente”, comentó.

Su mejor interpretación

Tras ver varias de las cintas de Eiza González, es visible cómo ha ido obteniendo más confianza y profesionalismo. El papel de Lola en la serie de Televisa es solo un recuerdo, la intérprete ha mejorado mucho. Logra generar emociones sin caer en el disfuerzo.

Además, tiene movimientos corporales y faciales que van acorde con el tono de voz que proyecta en la cinta. Y como cereza del paste, la experiencia de sus más siete años en películas y series estadounidenses, ha hecho que su inglés sea perfecto.

Más allá de un secundario

La actriz mexicana es conciente que su nueva película no solo sirve para entretener a la audiciencia. En una entrevista para Los Angeles Times, dijo que “es una película distinta en la que se combinan múltiples temas importantes que se tienen que hablar”.

“Creo que ahora mismo, por lo de ‘Free Britney’ y ‘guardianship y ‘conservatorship’, esto se encuentra en un ‘trending’ muy grande, porque es un tema muy triste del que la gente no habla normalmente”, indicó.

Genera reflexión

Tanto el personaje de Fran como Mara con inmigrantes en los Estados Unidos, ambas buscan el sueño americano, aunque para lograrlo realizan cosas no tan éticas.

Según la actriz: “lo que hace esta película es un ‘display’ de la idea versus la realidad, de lo complicado que es llegar a donde quieres porque la industria no te lo permite”.

“Tienes que pelear por tus oportunidades, y creo que esa historia es muy interesante, porque es una manera inusual de ponerlo en la pantalla”, agregó a Los Angeles Times.

LA FICHA

Sinopsis: Armada con la desenvoltura de un lince, Marla Grayson (Rosamund Pike, nominada al Óscar) es una tutora legal profesional con docenas de ancianos bajo su custodia, a quienes estafa arrebatándoles con astucia su capital por medios dudosos pero legales. Marla y su socia y amante Fran (Eiza González) emplean esa máquina bien engrasada con brutal eficacia contra su última víctima, Jennifer Peterson (Dianne Wiest, ganadora de dos Óscar), una rica jubilada sin herederos ni familiares vivos. Pero resulta que su presa tiene un secreto igual de turbio y conexiones con un irascible gánster (Peter Dinklage, ganador de un Globo de Oro).

Duración promedio por capítulo: 118 minutos

Género: Thriller, comedias, películas cómicas

Calificación: 16+

Año: 2021

Ficciones similares: Gone Girl, El lobo de Wall street

Calificación de la autora: ★★★★½.