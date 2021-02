“El internado: laguna negra” fue una de las más grandes ficciones españolas. Su éxito fue internacional y cambió el rumbo de las series de España. Con siete temporadas, fue una de las series más vistas por adolescentes y jóvenes. Este viernes 19 de febrero, Amazon Prime Video estrenará un ‘reboot’ llamado “El internado: las cumbres”. El Comercio conversó con dos de sus protagonistas, quienes brindaron detalles de esta nueva ficción, que promete ser un éxito.

La actriz Mina El Hammani, a quien recordamos por interpretar a Nadia en “Élite”, regresa a las series pero en un rol más maduro. Esta vez interpretará a Elvira, una profesora de ciencias, que a diferencia de su antiguo personaje, es un alma libre e impulsiva.

Natalia Dicenta también forma parte de este proyecto. La actriz, quien lleva muchos años dedicándose al teatro, regresa a la televisión después de 12 años convertida en Mara, la estricta directora del internado.

Mina El Hammani dijo a El Comercio que ella al igual que muchos españoles y parte de Latinoamérica disfrutó mucho del “Internado” que lanzó a la fama a Ana de Armas y Blanca Suarez. “Me gustó muchísimo. Lo vi en mi adolescencia, yo tenía 13 o 14 años. Y antiguamente, digo antiguamente con todo el tema de las plataformas, era un capítulo a la semana y la recuerdo con mucho cariño, con mucha felicidad”, indicó.

"El internado: las cumbres" se estrena el 19 de febrero por Amazon Prime Video. (Foto: Amazon)

La actriz española reveló que se encuentra con “muy orgullosa de participar en este proyecto”. “Esta serie, creo que va a dar mucho de que hablar, y obviamente no tiene nada que ver con la otra serie. Son historias totalmente distintas y lo único que los une es un internado, pero es otro internado, totalmente distinto. A mí me ha gustado mucho”, comentó.

Por su parte, Dicenta reveló que su apretada agenda en la década en la que la serie “El internado: laguna negra” fue un éxito, no le permitió seguirla, pero que sí vio algunos episodios, sin embargo, afirmó que considera que “Laguna negra” “marcó un antes y después en las ficciones españolas”.

Mina El Hammani interpreta la profesora Elvira en "El internado: las cumbres". (Foto: Amazon Prime)

“Esta serie que estamos haciendo no tiene absolutamente nada que ver con el anterior. Esto no es una continuación. Es una producción independiente, una ficción nueva, con historias diferentes , con personajes distintos, y como dijo Mina lo que nos une es que es un internado aislado en un bosque, aislado de toda civilización, lleno de misterio”, comentó.

Aseguró que no sienten presión por el éxito de la anterior ficción.”Sentimos mucha alegría de comunicar a medio mundo que hemos hecho un trabajo espléndido, que es una producción por todo lo alto, que no se ha escatimado en medios, que hay un cartel de talentos bárbaros, y que el nivel de director, productor y guiones ha hecho que sea una producción fascinante. No hay presión, hay alegría por mostrarles nuestro trabajo”, añadió.

Niña prodigio

Esta serie también es el debut internacional de la actriz suizo-peruana Francisca Aronsson. La joven actriz conocida por su papel en las películas “Margarita” interpretará a Rita, una alumna del tenebroso internado. La española Mina El Hammani solo tuvo halagos hacia nuestra compatriota: “Para mí es una niña prodigio, es una niña muy encantadora, ha sido muy fácil trabajar con ella; porque de verdad es una niña muy profesional, que tiene los pies en la tierra, es muy buena actriz, me ha dado muchísimo gusto poder conocerla como persona tanto en el set de rodaje como fuera”.

“Ha sido un placer trabajar con ella, creo que va a dar muchas alegrías al Perú y al mundo, porque la niña se lo merece”, agregó mientras Natalia Dicenta asentía con la cabeza y reconfirmaba todo lo que mencionaba El Hammani.

Francisca Aronsson interpretará a Rita en la serie "El internado: las cumbres". (Foto: Amazon Prime Video)

Una serie grabada en pandemia

“El internado: las cumbres” inició rodaje en febrero del 2020, y como otras ficciones, tuvo que parar su rodaje debido a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Sin embargo, bajo un protocolo riguroso explicado por las mismas actrices, pudieron culminar las grabaciones.

“Nosotros empezamos a rodar en febrero del año pasado, pero solo exteriores en el monasterio. Cuando estábamos ahí rodando, llegó el estado de confinamiento y tuvimos que suspender el rodaje y volver todo el mundo a su casa”, recordó Dicenta.

La grabación fue rigurosa con los protocolos de bioseguridad para evitar contagios. (Foto: Amazon)

“Cuando retomamos ya era fines de junio, y estuvimos todo julio y prácticamente todo agosto rodando en San Sebastian con todas las medidas de seguridad”, indicó la actriz.

“En un principio era un poco chocante, pero enseguida nos acostumbramos, a PCR todas las semanas, a mascarillas, a geles, al distanciamiento social, a que al momento del rodaje no estuviera más gente que solo la que debe grabar para ese plano concreto, viviendo en los hoteles de San Sebastian en un estado de semi confinamiento. Cuando no estábamos rodando, estábamos en nuestro hotel, a veces nos dábamos un paseito en solitario, pero realmente teníamos muy claro lo que teníamos que hacer”, aseguró.

Solo se permitía a las personas que tenían que grabar para evitar conglomeración y posibles contagios. (Foto: Amazon)

Natalia Dicenta explicó que fue gracias a todas las medidas que la producción puso que lograron terminar el rodaje de la serie sin lamentar que nadie se hubiera enfermado. “Afortunadamente pudimos terminar. Ahí sí que hubo presión, porque hubo presión en cada uno. La responsabilidad de tengo que cuidarme y tengo que cuidar a quien tengo adelante. Hubo presión pero lo conseguimos”, añadió.

De alumna a profesora

“El internado” presenta un nuevo reto en la carrera de Mina El Hammani, quien deja su rol de estudiante en Las encinas (“Élite”) y se transforma en una profesora. “El cambio ha sido maravilloso. Es cierto que he estado mucho tiempo interpretando el papel de una alumna. Lo bonito de nuestra profesión, y bueno de ser actriz es que puedes encarnar a distintos personajes. Es decir, yo tengo 27 años, creo que tengo la edad suficiente para poder encarnar a una profesora que está empezando su profesión”, compartió.

Mina El Hammani se encuentra contenta con el resultado de su rol en la serie "El internado: las cumbres". (Foto: Amazon)

Además, afirmó que fue revelador este nuevo personaje. “Para mí ha sido muy sano, muy revelador, porque tenía muchas ganas de hacer un personaje muy distinto a lo que llevo interpretando toda mi vida, siempre con una fuerza sobre el tema de la religión, y este personaje no tiene nada que ver. Es una chica muy alegre, que está dispuesta enseñarle a todos los alumnos. Este personaje me ha dado la libertad de poder explayarme y relajarme, y disfrutarlo al máximo posible”, concluyó.