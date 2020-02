Tiene toda una vida por delante. El británico Ed Sheeran, ganador del Grammy, cumple 29 años, y se ha convertido en una de las máximas estrellas del pop en el Reino Unido y en todo el mundo. Repasamos su historia.

Interesado en la música desde muy joven, Ed Sheeran consiguió fama tras armarse de valor y viajar a Los Ángeles, donde fue descubierto por el actor Jamie Foxx, quien le ofreció apoyo.

El actor estaba presentando un programa de radio en Los Ángeles, cuando Sheeran llegó a la estación para tratar de mostrarle a Foxx su música. Foxx dijo que le gustaba la música de Sheeran tanto como para permitir que el prometedor músico se quedara en su casa por un tiempo.

Poco después, Foxx lo llevó a un evento de micrófono abierto que estaba organizando. El británico convenció al público, y el resto es historia.

En 2012 fue una estrella invitada para el álbum “Red” de Taylor Swift, mientras que en el 2013 fue telonero de la misma artista en varias presentaciones para Estados Unidos. Esto también ayudó a que se hiciera conocido, y su talento lo posicionó.

En el 2017 ganó sus primeros Grammy gracias a las canciones “Shape of You” y “Castle on the Hill”, que en conjunto han sido escuchados más de 300 millones de veces en la plataforma.

Según el ránking publicado por la revista “Heat”, el autor de éxitos como “Thinking Out Loud” o “Shape of You” acumula 94 millones de libras (105,5 millones de euros), convirtiéndose en el segundo jóven más ricos del Reino Unido, solo detrás de la exitosa Adele.

EL MEJOR DE LA DÉCADA

El cantante Ed Sheeran sigue sumando reconocimientos a su carrera musical. A finales del 2019, Sheeran fue nombrado como el artista de la década del Reino Unido por la famosa compañía británica Official Charts.

Esta distinción responde al gran momento que atraviesa el artista y sus reiterativos primeros lugares en las listas de éxitos del Reino Unido, hasta en 12 ocasiones en la década, teniendo en cuenta álbumes y singles. Un récord que ningún otro artista ha conseguido.

EL AMOR DE SU VIDA

Ed Sheeran y Cherry Seabron se conocen su infancia, cuando tenían apenas 11 años de edad. Sin embargo, fue en 2015 que comenzaron a salir juntos y formalizaron su noviazgo en 2017.

A mediados de 2018, Ed Sheeran ofreció una entrevista en el programa de famosos “Access” en la que lució un anillo de matrimonio. Cuando fue consultado sobre si se había casado, el cantante solo se encogió de hombros y señaló la joya, ruborizándose.

“Nunca quise hacer nada muy público, la verdad”, dijo en aquella oportunidad, pero al parecer esto habría servido para despistar la atención de los medios sobre su posible boda, ya que anteriormente aseguró que nunca haría público si se casaba con su novia.

LEJOS DE LA MÚSICA

En diciembre del año pasado, justo después de ser anunciado como el artista de la década del Reino Unido, el cantante anunció que volverá a tomarse un tiempo fuera de la industria musical, tal como hizo hace unos años.

“Hola a todos. Voy a ir a otro descanso de nuevo. La era de ‘Divide’ y la gira cambiaron mi vida de muchas maneras, pero ahora todo ha terminado, es hora de salir y ver un poco más del mundo. He estado un poco sin parar desde 2017, así que voy a tomar un respiro para viajar, escribir y leer”, dice el mensaje de Sheeran.

El compositor también precisó que se alejaría de las redes sociales durante el tiempo que se encuentre alejado de la música, además de agradecer a sus fanáticos por todo el apoyo recibido.

