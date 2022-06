Mientras en el Perú la película “Lightyear” se ha hecho tendencia por las razones equivocadas (una absurda polémica de la que ya se ha hablado bastante), hay otras razones mucho más valorables que unen a la película de Pixar con nuestro país. Como el hecho de que una diseñadora local haya sido la encargada de crear un afiche oficial para la cinta animada.

Hablamos de Franca Bassino (Lima, 1998), joven diseñadora que fue convocada para crear su propio poster para la película, y que hace un par de días comenzó a circular en las redes sociales de la misma. Bassino, graduada en el 2020 de la UPC, actualmente labora en la agencia Taller Cuatro y dijo sentirse bastante emocionada de que Pixar se haya fijado en su trabajo. Conversamos con ella al respecto.

–¿Cómo es que se la contacto?

A mí me contactaron más o menos a finales de abril, a través de mi cuenta de Instagram. Me escribió esta agencia estadounidense que se llama Scopio y me preguntó si quería hacer un poster para la nueva película de Pixar. Al principio me pareció raro porque yo nunca había escuchado de Scopio; pero me puse a investigar y vi que habían trabajado con otros ilustradores para producciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars. Y bueno, les dije que por supuesto aceptaba. Allí empezó el proceso. Fue todo bien rápido, a la semana siguiente me mandaron la película para que la vea antes de hacer el poster, y luego fui enviando bocetos. El proceso duró más o menos hasta finales de mayo, porque debía tener el afiche listo para el 6 de junio, justo antes de que se estrenara la película.

–Cuéntame de tu proceso en particular para preparar el afiche.

Yo normalmente he trabajado con clientes mandándoles bocetos a lápiz para que ellos elijan el que más les gustaba en base a la composición, para que me contaran lo que querían. En el caso de Pixar me pidieron que el boceto sea ya como un trabajo final, a colores, pintado, con todo. Entonces les mandé mi primer boceto, me hicieron algunos comentarios, me pidieron que añada más personajes de la película, que no mostrara al villano, que cambiara un poco los colores, y les mandé una siguiente composición. Yo había visto que usualmente contratan entre 3 o 4 artistas para que hagan afiches a la par, entonces imaginé que me estaban guiando para que cada poster sea diferente a los otros. Y la verdad es que ha sido un proceso bien bonito, el ‘feedback’ fue siempre bien constructivo y positivo. Ha sido una experiencia gratificante.

–Además de la evidente calidad de tu trabajo, ¿has pensado si quizá tuvieron razones específicas para convocarte?

La verdad es que a mí también me sorprendió porque mi cuenta de Instagram no es que sea muy grande. Yo solo tengo 2.000 seguidores, hay otros ilustradores con muchísimo más. Lo que yo creo es que mi estilo les debe de haber llamado la atención, porque yo trabajo con vectores, que es una manera diferente de ilustrar. Se aleja un poco de lo que simulan programas como Photoshop o Procreate, que son más como pintar con un pincel virtual, por así decirlo. Yo manejo más formas y vectores, y eso hace que mi trabajo sea diferente a lo que uno normalmente ve.

–Y más allá de la cuestión de estilo, ¿temáticamente qué sueles trabajar?

Mis ilustraciones suelen ser de series o de películas que me gustan. Es lo que más me inspira, digamos. Por ahí he hecho varias ilustraciones de otras películas de Disney, pero por mi cuenta. Quizá por allí también es que se interesaron. En mi cuenta he publicado un dibujo de “Encanto”, también de “Hércules”, “La bella durmiente”. Hace unas semanas hice unas ilustraciones de “Seinfeld” y me escribió la cuenta oficial de la serie para preguntarme si podían publicar uno de mis dibujos en sus redes. Eso también fue algo bien bonito.

Ilustración de Franca Bassino sobre la serie "Seinfeld". (Crédito: @francadraws)

–¿Ya eras admiradora de “Toy Story”?

Sí, de todas maneras. Bueno, la primera se estrenó antes de que yo naciera [risas], pero de todas maneras la tenía en casa y me encantaba. Mi favorita era la segunda. Es una de esas películas que las veía a cada rato. Ya tenía los VHS súper gastados.

–¿Tenías experiencia haciendo afiches de películas en particular?

No, este es el primer poster. En la universidad hice algunos trabajos, pero no eran tanto de ilustración. Como yo soy diseñadora gráfica, eran un poco un mix de muchas cosas. Esta es la primera vez que lo hago de manera profesional.

–Aprovecho para preguntarte, ¿qué te pareció todo este revuelo que se armó por dos mujeres que se besaban en la película?

Creo no tiene nada de malo mostrar un beso entre dos mujeres. Hemos visto besos heterosexuales en las películas de Disney desde 1937 creo, con su primer largometraje “Blancanieves”. La verdad es que me da mucha pena ver cómo ha reaccionado la gente, especialmente considerando que estamos en el Mes del Orgullo. Ojalá que al menos de toda la discusión haya salido algo positivo.

–¿Crees que las mujeres ilustradoras peruanas están teniendo mayor exposición últimamente?

Están creciendo cada vez más, en especial ahora con las redes sociales, donde es mucho más fácil para nosotras poder difundir nuestro trabajo. Hay un montón de ilustradoras peruanas que yo admiro, como Ximena Collado, Carla Montalvo Vera, Sandra Travezaño. Y me encanta poder ver todas sus ilustraciones en redes, ver cómo están sobresaliendo tanto con sus proyectos personales como con trabajos profesionales.

Sepa más… Trazo maestro El trabajo de Franca Bassino puede verse en el Instagram @francadraws.