El 16 de junio se estrenó en las salas de cine de varios países del mundo “Lightyear”, la nueva película de Pixar que cuenta los orígenes del popular personaje de “Toy Story”.

El estreno de la película llega cargado de polémica, debido a que en la historia se incluye un beso lésbico que ha provocado que países como Arabia Saudí, Egipto, Indonesia o el Líbano ordenen la prohibición de la exhibición de la cinta. En el Perú, la controversia no ha sido ajena. Una cadena de cines local lanzó la siguiente advertencia junto a la sinopsis de la película:

“La historia del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete, y que nos da a conocer al legendario Guardián Espacial que acabaría contando con generaciones de fans. (Contiene escenas con ideología de género)”, se puede leer en la web de Cineplanet.

Ante la avalancha de críticas, el mencionado aviso fue retirado de la web de Cineplanet. Horas después, la cadena de cines lanzó el siguiente comunicado:





SOBRE LIGHTYEAR

Días antes del estreno de “Lightyear” en el cine, Chris Evans, la voz del Buzz Lightyear humano dijo a varios medios de prensa:

“Es un personaje que ha crecido con mucha gente y, por tanto, tienen un vínculo especial con él. Así que tuve que respetar eso”, explicó el actor horas antes del estreno de la cinta.

La idea de “Lightyear” surgió cuando en 2016, mientras preparaban “Toy Story 4″, los empleados de Pixar empezaron a preguntarse por el origen de los juguetes que hace más de 25 años revolucionaron el cine de animación con la primera entrega de la franquicia.

El más enigmático era el amigo inseparable del vaquero Woody, Buzz Lightyear, un intrépido muñeco obsesionado con las aventuras espaciales y la ciencia-ficción que estaba inspirado en un astronauta real del que prácticamente no se sabía nada.

Ahora, veintisiete años después del debut del personaje, los espectadores conocerán la historia del Lightyear original, un practicante de piloto que tras afrontar su primera misión se convierte en un “Space Ranger” admirado por todos.

En su versión en inglés, Lightyear cuenta con la voz de Evans, el eterno cuerpo y rostro del Capitán América luego de haber participado en una decena de filmes de Marvel.

“Cuando se estrenó ‘Toy Story’ en 1995 yo estaba en el instituto. Fue un punto de inflexión para el cine de animación, era la primera vez que se hacía una película así y abrió la puerta a una nueva manera de hacer cine”, destacó el actor.

“La belleza de esta película está en que Pixar ha creado un relato más maduro para una audiencia más madura”, explicó Evans.

SU LLEGADA AL STREAMING

Hasta el momento, ni Pixar ni Disney+ han confirmado la fecha de la llegada de “Lightyear” al streaming. Sin embargo, teniendo en cuenta los tiempos en que han tardado en hacerlo otras producciones a las plataformas, suponemos que la nueva cinta del personaje de Toy Story aterrice dentro de 45 a 60 días a Disney Plus. Es decir para la quincena de agosto de este año.

Recientemente, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” anunció su llegada a Disney+ para este 22 de junio, 45 días de su estreno en cines.

