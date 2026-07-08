En el marco del 30° Festival Internacional de Cine de Lima PUCP, la Casa O’Higgins del Instituto Riva-Agüero PUCP y el Centro Cultural PUCP, junto a la Fundación BBVA, presentan la exposición “Peruvian Films. Un archivo, una censura y un diálogo visual con la memoria”, de la artista Diana Kisner, con curaduría de Inés Hernández López. La muestra abrirá sus puertas el 12 de julio y podrá visitarse hasta el 23 de agosto de 2026 en la Sala Azul de la Casa O’Higgins.

La exposición constituye una de las primeras actividades del Festival Internacional de Cine de Lima PUCP y establece un diálogo entre el cine, el archivo y la memoria, invitando al público a reflexionar sobre la circulación cinematográfica en el Perú, la experiencia migrante y la construcción de la memoria familiar a través del arte contemporáneo.

El proyecto nace del hallazgo del archivo personal de Marcos Kisner, abuelo de la artista, inmigrante de origen rumano y distribuidor cinematográfico en el Perú durante la primera mitad del siglo XX. Más de dos décadas después de descubrir una antigua maleta con cartas, fotografías, contratos y telegramas, Diana Kisner convierte este legado en una investigación artística que entrelaza historia, memoria e identidad.

Muestra Peruvian Films tiene como origen el legado de Marcos Kisner. (Foto: Difusión)

A través de collages de gran formato, fotografía intervenida, instalaciones, archivo documental, un libro de artista y una proyección audiovisual, Peruvian Films reconstruye la historia de la empresa distribuidora fundada por Marcos Kisner y recupera un episodio poco conocido de la historia del cine peruano: la censura de la película Hitler: Beast of Berlin (1936), cuya exhibición fue prohibida en el país en 1943 y que podrá verse completa como parte de la muestra.

La muestra pone en valor también el papel desempeñado por Peruvian Films en la difusión del cine internacional en el Perú. Durante la década de 1950, la distribuidora llegó a operar un circuito de 36 salas de cine en Lima y diversas ciudades del país, acercando al público producciones argentinas, mexicanas e italianas de la posguerra.

“Para cada uno de nosotros, el cine representa un mundo, repleto de imágenes, fantasías, experiencias, pero también de objetos y lugares concretos”, reflexiona el reconocido escritor y cineasta argentino Andrés Di Tella en un texto escrito especialmente para la muestra. “Cada quien tendrá sus propias imágenes, experiencias, recuerdos, iluminaciones. La muestra de Kisner nos devuelve esa vida vivida en el cine, nuestra vida”.

En ese sentido, “esta no es una exposición que le rinda tributo a un hombre: se lo rinde a los vínculos, a lo que genera el cine y a los sueños que compartimos”, señala la curadora Inés Hernández.