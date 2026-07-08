Muestra Peruvian Films nace del hallazgo del legado personal de Marcos Kisner. (Foto: Difusión)
Muestra Peruvian Films nace del hallazgo del legado personal de Marcos Kisner. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

En el marco del 30° Festival Internacional de Cine de Lima PUCP, la Casa O’Higgins del Instituto Riva-Agüero PUCP y el Centro Cultural PUCP, junto a la Fundación BBVA, presentan la exposición “Peruvian Films. Un archivo, una censura y un diálogo visual con la memoria”, de la artista Diana Kisner, con curaduría de Inés Hernández López. La muestra abrirá sus puertas el 12 de julio y podrá visitarse hasta el 23 de agosto de 2026 en la Sala Azul de la Casa O’Higgins.