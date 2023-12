Después del éxito de taquilla histórico de “Super Mario Bros: la película”, Illumination Studios emprende un nuevo vuelo con “Patos”, una película animada en el que personajes plumíferos nos llevan por cielo, mar y tierra en un viaje cargado de emociones donde prevalece el amor incondicional por la familia.

Dirigida por Benjamin Renner, codirigida por Guylo Homsy y escrita por Mike White, el filme tiene a los actores mexicanos Fernanda Castillo (Pam) y Alfonso Herrera (Mack) en el doblaje de voces al español.

“Cuando me hablan de hacer el casting y vi la escena, de qué se trataba la película, me pareció increíble poder ser parte de una historia que te invita a salir de tu zona de confort de una manera tan personal. Me emocioné muchísimo porque el doblaje es algo nuevo para mí, y compartirlo con Poncho, es un placer”, destaca Castillo.

“Creo que esta historia llega en un momento muy importante para el mundo porque tiene un mensaje muy lindo para los niños y los no tan niños. El mensaje de salirte de tu zona de confort muchas veces es un tecnicismo que usan los empresarios de vamos a pensar afuera de la caja. En este caso implica pensar fuera del estanque. Y eso también tiene mucho que ver con los padres, con el que les permitan a sus hijos salir y experimentar. Nosotros, que ya estamos en una pospandemia, tenemos que atrevernos a regresar otra vez a las salas de cine, a experimentar y compartir con la familia”, manifiesta Herrera.

El conmovedor y divertido filme gira en torno a los Mallard, una familia estancada en el tiempo. Mack, el padre, se conforma con mantener a su familia a salvo nadando alrededor de su estanque situado en Nueva Inglaterra para siempre. Mientras que, la madre, Pam, está ansiosa por cambiar las cosas y enseñarles a sus hijos —el adolescente Dax y la patita Gwen— el mundo entero. Después de que una familia de patos migratorios desciende en su estanque y cuenta emocionantes historias de lugares lejanos, Pam convence a Mack para embarcarse en un viaje familiar, pasando por Nueva York, hacia la tropical Jamaica.

“Al igual que Pam, en esta etapa de mi vida estoy tratando de ser mucho más aventurera, aunque me limito cuando estoy con mi hijo. Siento temor cuando lo veo subir a la resbaladilla o saltar solo. Quiero seguir brindándole la mano. Aprendí mucho de esta película, y sigo aprendiendo. Es un buen empujón para entender que si un hijo se cae, no pasa nada. Hay que impulsarlo a levantarse. De eso se trata la vida”, comenta Fernanda.

“En mi caso, creo que como Mack, que ama profundamente a sus hijos, amo a los míos con mi luz y con mi sombra. A veces las sombras son estos miedos que en muchas ocasiones los limitan a que experimenten, se equivoquen y aprendan a desenvolverse solos en la vida. Cuando estaba haciendo el doblaje no podía evitar conmoverme”, recuerda el popular Miguel Arango de la telenovela “Rebelde”.

Doblar un personaje no es tarea sencilla. Hay que entender psicológica y emocionalmente a este para poder reflejar lo que siente utilizando solo la voz, aseguran ambos artistas mexicanos.

“Uno está acostumbrado a trabajar con uno mismo cuando creas un personaje, y luego haces equipo con tus compañeros. De escucharlos y de su retroalimentación vas construyendo el personaje. Pero, en este caso, tienes que crear un lazo con lo que ya está puesto, con los ojos y las alitas del personaje. Algo que me divertía mucho durante el doblaje, era que empezaba a aletear cuando no lo estaba logrando. Y eso me llevaba muchas veces a encontrar la voz que necesitaba”, señala la actriz.

“Siempre es un reto doblar. Al entrar a una sala de doblaje siempre hay que estar con los oídos afinados para seguirle la retroalimentación y las directrices de nuestra directora”, remarca el actor.

El 23, 24 y 25 de diciembre son los días de preestreno de “Patos”. El estreno nacional es este 28 de diciembre.