Robert Pattinson está preparado para una secuela de "Crepúsculo"

Hace seis años, Kristen Stewart y Robert Pattinson interpretaron por última vez a Bella y Edward Cullen, respectivamente, en la película "Amanecer: Parte 2". Ambos actores han tomado caminos muy distintos como para volver a verlos como los jóvenes enamorados de la saga "Crepúsculo". Sin embargo, Pattinson dijo en una reciente entrevista que le gustaría volver a ponerse en la piel del vampiro.

En una entrevista con la revista estadounidense Variety, el actor de 32 años comentó sobre el próximo décimo aniversario de "Twilight" el 21 de noviembre, y dijo que estaría dispuesto a repetir su papel de vampiro enamorado.



"Literalmente solo estaba hablando con mi agente al respecto", bromeó durante la entrevista. "¡Con la cantidad de tiempo que he pasado hidratándome, estoy preparado para interpretar a un personaje de 17 años en cualquier momento!", dijo.



"¡Listo! ¡Ya saqué el Botox! Puedo hacerlo", volvió a bromear el actor quien en la saga interpretaba a un vampiro de 100 años que está atrapado en el cuerpo de un joven de 17 años por toda la eternidad.

En las películas, el vampiro se enamora de una humana llamada Bella Swan, interpretada por la ex pareja de Pattinson , Kristen Stewart.

"Cada vez que alguien dice ("Twilight") es su placer culpable, es como si dijera culpable, pero lo que realmente quiere decir es solo placer", dijo Pattinson sobre los fanáticos de la saga que no se deciden si les gusta o no.



Pattinson comentó que no puede creer que la exitosa franquicia ya tenga 10 años desde su primera emisión. "Definitivamente no se siente como hace 10 años", admitió. "Siento que dejé de progresar mentalmente cuando comencé a hacer esas películas, así que parece que no pasó un día", reflexionó.