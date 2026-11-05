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La investigación de la Policía Metropolitana de Londres reunió evidencias de más de 100 testigos y revisó miles de documentos antes de llegar al juicio que terminó con la declaración de culpabilidad del actor.
La investigación de la Policía Metropolitana de Londres reunió evidencias de más de 100 testigos y revisó miles de documentos antes de llegar al juicio que terminó con la declaración de culpabilidad del actor.
Por Ángel Navarro Quevedo

Russell Brand llegó ayer al tribunal de Southwark, en Londres, junto a su esposa Laura. Horas después salió esposado, ya no como el cómico irreverente que conquistó Gran Bretaña y Hollywood, sino como un hombre condenado. Un jurado lo declaró culpable de violación y de agresión sexual, y el juez ordenó que quedara bajo custodia hasta que se conozca su sentencia.

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