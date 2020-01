Joaquin Phoenix (45) impactó al mundo por su interpretación del clásico enemigo de Batman en la película “Joker”. Este domingo, el actor estadounidense se llevó el premio a Mejor actor de cine en los Screen Actors Guild Awards (SAG Awards).

Además de Joaquin Phoenix, otros galardonados en los Screen Actors Guild Awards fueron Jennifer Aniston como Mejor actriz de serie dramática (“The Morning Show”), Sam Rockwell como Mejor actor en serie limitada (“Fosse/ Verdon”), Peter Dinklage como Mejor actor en serie dramática (“Game of Thrones”), Brad Pitt como Mejor actor de reparto en película (“Once Upon a Time in Hollywood”); etc.

(Seguiremos informando)

Te puede interesar

►Presentadora de TV causa indignación por burlarse de la cicatriz de nacimiento de Joaquin Phoenix

►Todd Phillips tras las 11 nominaciones del “Joker” en los Oscar 2020: “Me siento profundamente honrado”

►SAG Awards: Jennifer Aniston gana el premio a Mejor actriz de serie y ella no puede creerlo

►“Avengers: Endgame” y “Game of Thrones”, los primeros en recibir galardón en los SAG Awards 2020