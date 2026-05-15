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“Umamusume”, película dirigida por Ken Yamamoto, llega a la cartelera peruana. (Foto: Difusión)
“Umamusume”, película dirigida por Ken Yamamoto, llega a la cartelera peruana. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La fiebre del anime japonés suma una nueva apuesta en la cartelera peruana con el estreno de “Umamusume: Pretty Derby – Beginning of a New Era”, cinta animada que llegó a los cines del país este 14 de mayo. La producción forma parte de una exitosa franquicia multimedia que combina deporte, música, videojuegos y cultura pop japonesa.

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