La fiebre del anime japonés suma una nueva apuesta en la cartelera peruana con el estreno de “Umamusume: Pretty Derby – Beginning of a New Era”, cinta animada que llegó a los cines del país este 14 de mayo. La producción forma parte de una exitosa franquicia multimedia que combina deporte, música, videojuegos y cultura pop japonesa.

La historia sigue a Jungle Pocket, una joven ‘Umamusume’ (personajes humanoides con rasgos de caballo) que sueña con convertirse en la mejor corredora de su generación. Para lograrlo deberá ingresar a una academia profesional y competir contra rivales de gran nivel como Agnes Tachyon, Manhattan Cafe y Dantsu Flame.

A lo largo de la película, la protagonista enfrentará intensos entrenamientos y desafíos personales que pondrán a prueba su disciplina y perseverancia. La trama aborda temas como la amistad, el esfuerzo y la superación, elementos que han conectado especialmente con el público juvenil amante de la animación japonesa.

“Umamusume”, película dirigida por Ken Yamamoto, llega a la cartelera peruana. (Foto: Difusión)

La franquicia “Umamusume: Pretty Derby” nació originalmente como un popular videojuego desarrollado por Cygames. En el juego, los usuarios entrenan a las Amamusume gestionando sus habilidades físicas y emocionales para competir en carreras de alta velocidad inspiradas en hipódromos reales.

Uno de los aspectos más llamativos del universo Umamusime es su mezcla de competencias deportivas con estética idol japonesa. Tras cada carrera, las ganadoras realizan conciertos musicales frente al público, una combinación que ha convertido a la saga en un fenómeno de entretenimiento dentro y fuera de Japón.

Gracias al crecimiento internacional del videojuego y la expansión de la cultura anime, la franquicia logró abrirse paso en mercados como Norteamérica, Oceanía y el sudeste asiático. Además, sus personajes se han vuelto populares entre cosplayers y asistentes a convenciones temáticas alrededor del mundo.

“Umamusume”, película dirigida por Ken Yamamoto, llega a la cartelera peruana. (Foto: Difusión)

Con espectaculares secuencias de carrera y una animación de alto nivel, “Umamusume: Pretty Derby – Beginning of a New Era” apunta a convertirse en uno de los filmes animados con más espectadores en el anime deportivo.