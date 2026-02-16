¿Qué es la carrera de “Umamusume” que se realizará en el Hipódromo de Monterrico?

El Jockey Club del Perú anunció un evento inédito para la región: la primera carrera de cosplay de “Umamusume” en Latinoamérica, que se llevará a cabo en el Hipódromo de Monterrico. Se trata de una propuesta que mezcla el mundo de las carreras de caballos con la cultura pop japonesa, el cosplay y el entretenimiento para nuevas audiencias.

Esta actividad busca atraer a un público joven y fanático del anime y los videojuegos, integrándolo a la experiencia tradicional del hipódromo.

¿Qué es “Umamusume” y por qué es tan popular?

“Umamusume: Pretty Derby” es una franquicia creada por Cygames que combina anime, videojuegos y música. Su concepto gira en torno a chicas caballo (horse girls) inspiradas en caballos de carrera reales, quienes compiten en carreras deportivas y también participan en conciertos idol.

La saga se ha convertido en un fenómeno global en Japón y otros países, con adaptaciones en anime, juegos móviles y merchandising.

Una carrera de cosplay única en Latinoamérica

La carrera de cosplay de “Umamusume” será la primera de su tipo en América Latina. Los participantes correrán caracterizados como las populares chicas caballo de la franquicia, recreando el espíritu del anime en un entorno real de hípica.

El evento promete ser una experiencia híbrida entre deporte, espectáculo y cultura otaku, algo poco común en los hipódromos tradicionales.

Cygames y su relación con el Gran Premio Latinoamericano 2026

Cygames, desarrolladora de “Umamusume”, es auspiciador oficial del Gran Premio Latinoamericano 2026, que se disputará el 26 de abril de 2026 en el Hipódromo de Monterrico.

Ficha técnica del evento