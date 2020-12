Gal Gadot vuelve a interpretar su papel de Diana Prince en la película de 2020 “Wonder Woman 1984″, se secuela directa de “Wonder Woman” del 2017. Esta cinta fue aclamada por la crítica ambientada en el sombrío y descarnado universo de DC Comics, que junto a “Aquaman” le dieron una nueva esperanza para el universo cinematográfico de la compañía.

En la primera parte, Diana viaja desde su mundo amazónico a la Europa de la Primera Guerra Mundial para poner fin a la guerra y lograr la paz. “Wonder Woman 1984″, tal como indica su nombre, se desarrolla 70 años después y ve a Diana luchar no contra uno sino contra dos adversarios, justo cuando un viejo amor regresa.

Los rumores de la inclusión de Steve Trevor habían dado mucho de qué hablar en los meses antes del estreno de la película, y ahora que por fin se puede ver en HBO Max desde el 25 de diciembre del 2020 por 31 días, los fans tienen las respuestas que tanto necesitaban sobre su trama.

Pero, ¿Qué pasó exactamente en la película y con sus personajes principales? En este artículo explicaremos algunos detalles que Cinemablend ha señalado de “Wonder Woman 1984″, pero cuidado. Habrán SPOILERS más adelante por si aún no han visto la película en HBO Max.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “WONDER WOMAN 1984″ Y QUÉ SIGNIFICA?

Diana y Steve (Foto: HBO Max)

En “Wonder Woman 1984″, los espectadores pueden ver los orígenes humildes e identificables de un posible supervillano, que no es derribado por la fuerza física sino por el amor, la esperanza y la verdad. Es lo que hace a Wonder Woman tan especial como superhéroe, y todo se muestra al final.

La Dreamstone sirve como MacGuffin en “Wonder Woman 1984″, un objeto antiguo que le otorga al poseedor un deseo, cualquier deseo, pero a cambio, le quita lo que quizás sea su posesión más preciada. Por fuera, la Dreamstone parece un artículo sin valor, sin una razón real por la que el FBI está investigando su origen.

Cuando Diana la descubre a mitad de la película, se conoce que uno de los dioses antiguos imbuyó a la piedra de poderes para conceder un deseo a cualquiera. Sin el uso adecuado, la Dreamstone no tiene valor, pero si alguien la tiene y desea algo, su deseo será concedido; de nuevo, cualquier deseo... inmediatamente.

Wonder Woman ve en Steve Trevor su deseo concedido (Foto: HBO Max)

La primera persona que prueba esto es el compañero de trabajo de Diana y Barbara Minerva en el Smithsonian, Roger, quien desea una taza de café, que recibe momentos después. Luego, más tarde, Diana le da una oportunidad a Dreamstone y desea que Steve Trevor regrese, y lo hace.

Él le dice a Diana cuando se reúnen que la estaba mirando, acechándola, en realidad, e incluso hace una broma acerca de que las guías telefónicas están preparadas para el futuro. Después de pasar décadas protegiéndose de la sociedad, Diana está loca de felicidad, finalmente tiene la “única cosa” que siempre ha querido: Steve.

Sin embargo, todo tiene un precio, y que Steve Trevor regrese significa que le quitan sus poderes divinos. Esto se insinúa por primera vez cuando lucha por romper la cerradura del garaje en la sede de la compañía de Maxwell Lord, pero se vuelve obvio cuando el equipo de seguridad dispara a Wonder Woman; la bala perfora su piel.

Maxwell Lord en "Wonder Woman 1984" (Foto: HBO Max)

La única forma de recuperar sus poderes es renunciar a su deseo, lo que hace antes de despegar para encontrar a Barbara y Maxwell Lord en la matriz de comunicaciones. Aunque dejar ir a Steve voluntariamente, es lo más difícil que ha hecho en su vida y comprende que el mundo sería destruido si no detiene a Lord.

Como descubre Barbara, la Dreamstone ha pasado de una civilización a otra durante siglos, y siempre termina con la destrucción de la sociedad que la encuentra. Todo esto se debe al Dios Antiguo que creó la Piedra del Sueño, el Dios de las Mentiras. No está claro exactamente a qué dios se refiere Diana, pero podría ser uno de dos: Dolos, el dios del engaño, o más probablemente, Apate, la diosa del engaño.

Como se revela a través de flashbacks en “Wonder Woman 1984″, Maxwell Lord provenía de una familia abusiva y tuvo comienzos humildes como hombre de negocios, buscando darle a su hijo, Alistair, todo lo que nunca tuvo. Además, quiere ser la mejor y más poderosa persona del mundo, alguien a quien nadie se atrevería a enfrentarse.

"Wonder Woman 1984", la nueva película de Gal Gadot como la Mujer Maravilla (Foto: DC Fandome)

Pero su objetivo final se revela al desear convertirse en la Dreamstone en sí. Maxwell Lord obtiene los poderes de Dreamstone, pero lo que es más importante, no se convierte en un dios. No gana superfuerza, invencibilidad ni longevidad; en cambio, su único poder es conceder deseos. Sin embargo, al igual que lo que les hace la Dreamstone a Diana y Barbara cuando hacen sus deseos, él toma lo que “quiere a cambio”: poder y salud.

Dado que la señal de transmisión es una forma de onda que puede “tocar” a personas de todo el mundo, Maxwell Lord la usa para que la gente haga sus deseos desde cualquier lugar. Luego les concede sus deseos de una vez, derribando efectivamente a la sociedad, mientras que simultáneamente les quita la salud y todo lo que tienen.

Con todo, el plan de Maxwell Lord funciona a la perfección, pero como todos los demás, su deseo de convertirse en la Piedra de los Sueños viene con una buena cantidad de consecuencias, en particular la pérdida de su hijo. A diferencia de todos los demás en el mundo, Barbara obtiene tiene dos deseos.

Maxwell Lord es asesinado por Diana en los cómics (Foto: DC Comics)

Ella desea convertirse en un depredador supremo, diferente a todo lo que nadie haya visto antes. Por eso se convierte literalmente en un guepardo; puede haber estado pensando en guepardos inconscientemente, ya que hay uno en exhibición en su oficina. Usando la armadura Golden Eagle que una vez perteneció a la guerrera amazona Asteria, quien salvó a las Amazonas de los humanos hace miles de años, Wonder Woman lucha y derrota a Cheetah fuera de la matriz de comunicaciones.

Dado que parecen estar en pie de igualdad, la única forma en que Diana puede vencer a Cheetah sin matarla es incapacitarla con un cable eléctrico mientras están en el agua. A pesar de que son casi tan fuertes como el otro, la electricidad no necesariamente daña a Diana, por lo que solo debilita a Cheetah lo suficiente para vencerla.

En “Wonder Woman 1984″, Diana usa el Lazo de la Verdad para derribar a Maxwell Lord. Como ella menciona anteriormente en la película, el Lazo no solo obliga a alguien a decir la verdad, también puede revelar la verdad, que es lo que ella usa contra Maxwell Lord. Al atar el lazo alrededor de su tobillo, Wonder Woman puede mostrar la verdad al mundo entero usando los poderes.

Diana tiene que renunciar a su mayor deseo para tener de vuelta sus poderes (Foto: HBO Max)

Teniendo en cuenta que el sistema de transmisión es capaz de “tocar” a personas de todo el mundo, es lógico que el lazo pueda hacer lo mismo mientras está vinculado a Maxwell Lord. Es en ese momento que la gente comienza a renunciar a sus deseos, incluido Lord, que se preocupa por perder a su hijo.

A través de un efecto dominó, todos los que tenían su deseo concedido por él ven los resultados de esos deseos eliminados, incluida Barbara, que vuelve a parecer humana. Después de que Diana derrota a Maxwell Lord y salva al mundo de la destrucción, “Wonder Woman 1984″ termina de manera similar a la primera película. El final ve a Diana de pie en medio de una multitud que celebra, en este caso, personas que disfrutan de la temporada navideña, antes de despegar hacia el cielo vestida con su armadura.

Wonder Woman con su nueva armadura (Foto: HBO Max)