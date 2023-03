El sumamente popular evento pop ‘Dia del Comic Festival’ volverá a Perú después de tres años y busca garantizar una magnífica experiencia para todos los asistentes, es por ello que ofrecerá diversas actividades y esta vez contará invitados especiales como Ross Maquand y Genaro Vásquez.

Fue el mismo productor del evento, Renato Chin Chon, quien reveló que esta edición número 13 contará con diversos artistas reconocidos, así como lugares para comer y pasar el rato. “Este año podrás disfrutar de más de 100 tiendas de venta de productos temáticos, 40 artistas nacionales (ilustradores, caricaturistas e historietistas), la presentación de los mejores clubes de fans (Jurassic Park, Harry Potter, Power Rangers, Star Wars), réplicas de vehículos de series a escala real”, contó.

Además, para los amantes de la banda sonora de las películas, comentó que el festival tendrá “música de las mejores películas en orquesta sinfónica, actividades de Interacción, presentación de los mejores cosplayers nacionales, artistas Internacionales Invitados, concursos, entre otras actividades que harán vivir una experiencia inolvidable”.

Sin lugar a duda, los organizadores están poniendo todo de sí para que su regreso sea por todo lo alto y poder cumplir con las expectativas de su público, quienes se encuentran expectantes ante el día de inicio del evento.

La edición número 13 del festival se dará lugar en la Av. La Peruanidad al costado del Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, del 4 al 7 de mayo.

¿CUÁL ES EL COSTO DE LAS ENTRADAS?

Para los fanáticos de Star Wars, el 4 de mayo se inaugurará el evento bajo la temática May The 4Th Be With You y será gratuita a través de Joinnus, solo debes portar algo que sea representativo de la saga.

Para todos los demás días, estos son los precios, junto a las actividades que puedes llevar a cabo.

Entrada general: 30 soles.

Entrada VIP: 50 soles. (Con esta entrada tendrás ingreso preferencial, bolso del evento, poster, pin)

Meet& Greet Ross Marquand: 150 soles.

Meet & Greet Genaro Vásquez: 50 soles.

Autógrafo David Lloyd: 50 soles.