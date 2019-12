"Esta es una maravilla”, así de claro y optimista es Joel Calero, el director de “Cielo oscuro” y “La última tarde” cuando se refiere por la nueva ley del cine peruano. El decreto de urgencia 022-2019 tiene como objetivo “promover la actividad cinematográfica y audiovisual a fin de contribuir a su desarrollo integral, sostenido e inclusivo”. Asimismo, la norma incluye una serie de estímulos económicos a personas naturales y jurídicas que participen en la actividad cinematográfica y audiovisual. Estos beneficios se otorgan a través del Ministerio de Cultura con cargo a los recursos de su presupuesto anual “asignando para ello un mínimo de 6,000 UIT”.

Joel Calero con el actor Lucho Cáceres durante el rodaje de la película "La última tarde"

“La ley del cine es largamente esperada y absolutamente necesaria”, señala Calero antes de agregar que la norma promoverá el desarrollo de la industria del cine nacional. Por su parte, Melina León, directora de “Canción sin nombre”, asegura que esta ley permita a los realizadores tener la seguridad de fondos para que puedan seguir produciendo películas. “Antes era muy incierto cada año, no sabías si podrías seguir avanzando en tu proyecto, porque tal vez se agotaban los fondos. Pero ahora sí sabemos que habrá un presupuesto destinado al cine peruano”, indica.

Por su parte, Francisco Lombardi recuerda que esta ley se ha venido gestando hace 15 años. “Los cineastas hemos peleados por esta ley y ahora, por fin, después de muchas gestiones, infinitas reuniones y largas jornadas en el Congreso, hemos conseguido una herramienta legal que de alguna forma estimula la producción de películas, además de que promueve que en los colegios se enseñe leguaje audiovisual y se incluye la creación de una cinemateca, aunque no se explica bien de dónde saldrá el dinero para su construcción. No obstante eso, esta ley es una respuesta a lo que estábamos pidiendo con mayor urgencia”, asegura el director de “Pantaleón y las visitadoras” y “La ciudad y los perros”.

Francisco José Lombardi ha sido parte del grupo que lucharon por la promulgación de la ley del cine

—Lo que falta—

Joel Calero asegura que todavía hay una tarea pendiente: la cuota en pantalla. “Vemos mucho cómo las películas peruanas son retiradas de cartelera muy rápido por los exhibidores. Incluso muchas de las últimas películas peruanas llegan al estreno con horarios deficientes”, señala el realizador. “Ese es un trabajo pendiente, difícil y arduo, porque hay que compatibilizar los intereses de los realizadores, el Ministerio de Cultura y los exhibidores. Pero, claro, es buenísimo asumir esa tarea pendiente desde la existencia de una nueva ley que ha sido promovida y buscada desde hace más de 15 años”, comenta.

Melina León participó en el Festival de Cannes

Por su parte, Melina León, quien ha mostrado su trabajo en el Festival de Cannes, también defiende la cuota de pantalla para las producciones nacionales porque sostiene que la calidad del cine peruano ha aumentado. “Todo el mundo puede darse cuenta de la inmensa mejora del cine peruano. La mejor prueba estuvo en el último Festival de Cine de Lima cuando las entradas para ver películas peruanas se agotaron tan rápido como las que eran para ver películas extranjeras, incluso las salas de películas peruans se llenaban más rápido”.

"Canción sin nombre" la película de Melina León

Por su lado, Francisco no considera que la cuota de pantalla vaya a ayudar a mejorar la visibilidad de las películas peruanas. Para el director de “La boca del lobo y “No se lo digas a nadie” no debería obligarse a nadie a exhibir cine nacional. “Normalmente eso no funcionó bien en otros lugares. Creo que el cine peruano caminará cuando las personas vayan a ver películas peruanas. No obligándolas. Lo que sí creo es en que es bueno que la nueva ley del cine garantice que se respete el acuerdo entre la productora y la cadena de cine, ya que muchas veces eso no se cumplía y la película terminaba siendo retirada antes de que se cumpliera el plazo acordado”, explica.