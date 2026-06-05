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El centralismo y la evidencia

“Nunca como ahora ha estado tan descentralizada nuestra economía”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    voto, Votacion; anfora; elecciones; votante; cedula
    voto, Votacion; anfora; elecciones; votante; cedula

    El centralismo limeño es uno de los grandes mitos con los que la izquierda pretende desacreditar el modelo económico. Hay, sin embargo, cantidad de indicadores que lo desmienten. En los últimos 30 años, muchos departamentos del país han avanzado proporcionalmente más que Lima en distintos frentes. La infraestructura de todo tipo es quizás el mejor ejemplo.

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