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Contra el falso remedio del centralismo

“Desde Lima, la descentralización parece caos; desde las regiones, abandono”.

    Gabriel Daly
    Por

    Experto en políticas públicas

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    / Víctor Aguilar Rúa

    La descentralización peruana se parece a la ilusión óptica presente en “Los embajadores” (1533), de Hans Holbein. Vista de frente, la escena parece ordenada: poder, conocimiento y autoridad. Sin embargo, en la parte inferior del óleo aparece una mancha que solo cobra sentido cuando el espectador cambia de ángulo. Entonces se revela una calavera.

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