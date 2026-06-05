Horóscopo de HOY, viernes 5 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su entorno cometerá errores que lograrán alterarle, pero necesitará paciencia. Amor: el encanto de los pequeños detalles será lo que facilite un encuentro romántico.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: apartará de su camino esas trabas que alejan las metas de proyectos o negocios. Amor: su fuerte encanto será un factor poderoso si está en pareja o si carece de ella.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las disputas entre colegas no ayudarán al desarrollo de proyectos nuevos. Amor: tendrá que poner a salvo la pareja de los problemas creados por entrometidos.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un aspecto económico negativo se resolverá con calma y una acción inteligente. Amor: hallará a esa persona que comprende sus sentimientos plenamente y lo disfruta.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: parecerá que se suman problemas y el entorno se altera pero tendrá todo controlado. Amor: su buen humor aliviará la tensión en la pareja y disipará los infinitos caprichos.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento favorable para los planes, proyectos o negocios más audaces. Amor: será un acierto expresar el afecto de modo explícito y generar una dulce calidez.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su habilidad para el balance ayudará a que un emprendimiento fluya. Amor: tendrá que generarse el espacio para un cálido encuentro, pleno de armonía.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: detectará señales que dicen que la prosperidad está en el horizonte. Amor: se reforzarán los lazos de la pareja con renovado afecto y la calidez será un hecho.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: no será buena idea detenerse en detalles y dejar pasar una falla. Amor: no le escucharán si no comprende que se muestra con cierta indiferencia.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: sus virtudes analíticas se destacarán ante gente exigente. Amor: provocará los momentos agradables que facilitarán las expresiones cálidas.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con una estrategia inteligente y utilizando nuevas tecnologías, crecerá. Amor: se concentrará en alguien que parece distante pero será su alma gemela.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: marchas y contramarchas, alguien cuestionará su éxito pero se lo ha ganado. Amor: llega el momento en el que conocerá a alguien que resultará ser su gran amor.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY CREATIVA. CADA DÍA VENCE A LA RUTINA Y PROMUEVE CAMBIOS DRÁSTICOS.