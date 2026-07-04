Los comensales peruanos tienen una relación especial con la buena carne y los fuegos, tanto que restaurantes para disfrutar este tipo de propuesta gastronómica han tomado una fuerza sin precedentes en los últimos años, transformando radicalmente la oferta parrillera de la capital.

Lo que antes se limitaba a cortes tradicionales y técnicas heredadas de las escuelas rioplatenses, hoy se ha convertido en un escenario sofisticado de experimentación y maestría técnica. Es por ello que los Premios Somos cuentan con una categoría para celebrar a lo mejor de la apuesta carnívora en Lima.

La precisión en el manejo de la temperatura, la procedencia del ganado y el diseño de la experiencia alrededor de la mesa son algunas características que hermanan a nuestros nominados. Conocelos y vota ya por tu favorito.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Restaurante de carnes de los Premios Somos 2026:

Baco y Vaca

Dirección: Consulta aquí todos sus locales.

Carnal

Dirección: X

El Charrúa

Dirección: Av. Javier Prado Este 5898, La Molina.

El Hornero

Dirección: Consulta aquí todos sus locales.

Fauna

Dirección: Jr. Alonso de Molina 1196, Surco.

La Carnicería de Tito

Dirección: Av. 28 de Julio 1286, Miraflores.

La Carreta

Dirección: Av. Rivera Navarrete 740, San Isidro/ Calle Andrés Reyes 472, San Isidro.

La Cuadra de Salvador

Dirección: Consulta aquí todos sus locales.

Osso

Dirección: Av. Santo Toribio 173, San Isidro/ Av. Javier Prado Este 5850, La Molina.

Sapiens

Dirección: Av. Felipe Pardo y Aliaga 689, San Isidro.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.