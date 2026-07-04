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Resumen

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(Fotos: Difusión)
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Por Melvyn Arce Ruiz

Los comensales peruanos tienen una relación especial con la buena carne y los fuegos, tanto que restaurantes para disfrutar este tipo de propuesta gastronómica han tomado una fuerza sin precedentes en los últimos años, transformando radicalmente la oferta parrillera de la capital.

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