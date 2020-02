“EL DEMONIO CAMUFLADO EN EL ASFALTO”

Autores: J. J. Maldonado y Leonardo Ledesma

Cuentos

Páginas: 146

Editorial: Revuelta

Son seis cuentos ambientados en dos lugares. Los tres primeros en Ñaña, el hábitat de Maldonado; y los otros tres en Matute, cuna y bastión de Ledesma. Elecciones acertadas para desplegar sus ficciones, pues se palpa el conocimiento directo de sus respectivos barrios, de sus paisajes y su gente. Desde luego, no es que la imaginación tenga límites geográficos o exija pasaporte, pero se agradece que a lo narrado no lo afecten los tonos impostados o las apropiaciones sin nervio.

Ambos autores recurren a los tópicos de género para construir sus relatos (la ciencia ficción, el horror, el cine serie B). En el caso de Maldonado, sus fabulaciones son las más severas: alude a escenarios posapocalípticos, a cuerpos mutilados y pandillas monstruosas, a juegos virtuales que se funden con la realidad. Sus cuentos son por ello más sombríos y amargos. Ledesma, en cambio, se deja llevar por el humor o la fresca referencia pop, y es más sutil al momento de urdir los hechos paranormales que brotan de una situación aparentemente cotidiana. Donde mejor se aprecia eso es en “El laberinto de la hormiga”, el mejor de todos los relatos, bien colocado al final del libro.

Los autores, además, aciertan al utilizar el vehículo fantástico para hablar, por detrás, sobre la violencia y los problemas implícitos en Ñaña, Matute o cualquier lugar equiparable. Por suerte, lo hacen sin pontificar explícitamente. No condenan ni romantizan, solo se expresan con la fuerza, el dolor o la rabia de quien ve su hogar arder. O como se dice sobre una de las protagonistas: “El mundo entero se podía ir a la mierda, pero su barrio no”.

“LA CASA DE PAPEL. EL DIARIO DEL PROFESOR”

Autores: Iván Tapia y Montse Linde

“Escape Book”

Páginas: 208

Editorial: Lunwerg Editores

El llamado “escape book” es una variante del ‘escape room’ o cuarto de escape: un juego en el que los participantes deben salir de la habitación en la que están encerrados mediante el seguimiento de pistas, la resolución de acertijos y otro tipo de barreras.

En este caso, se trata de un libro bastante lúdico inspirado en la serie española y fenómeno mundial de Netflix. La premisa es que su personaje principal, el Profesor, le ha escrito una nota a un amigo de la infancia, con una serie de mensajes encriptados que deberían llevarlo a una sorpresa mayor. No es una historia sacada de la ficción televisiva, sino más bien, por decirlo de algún modo, un ‘spin-off’ por escrito, que invita a los fanáticos a unirse al juego y tratar de resolver el misterio.

De esta manera, prácticamente página a página se debe elegir entre diferentes opciones, saltar entre capítulos (todos están dispuestos en desorden) o incluso interactuar con piezas recortables en forma de origami. Un rompecabezas lo suficientemente entretenido para los amantes de los desafíos o, en todo caso, para los seguidores más fieles de la serie. El imperio de Netflix ahora hasta se sale del ‘streaming’.

“TODOS SOMOS GENIOS 2”

Autores: Andrew Maltés y Arturo Torres

Ilustrado

Páginas: 136

Editorial: Planeta Junior

Es difícil desentrañar la clave de un genio. ¿Es su inteligencia superior? ¿O más bien un momento de iluminación? ¿Nacen los genios con ese don o lo desarrollan a punta de trabajo y persistencia?

Una frase de Marguerite Yourcenar que sirve como epígrafe a este libro intenta responder estas cuestiones: “En todas las épocas hay quienes no piensan como los demás. Es decir, que no piensan como los que no piensan”. Y es justamente ella una de las 30 figuras reunidas en esta obra, que se organiza en seis campos específicos (los seis de los Premios Nobel, por cierto): Física, Química, Medicina, Economía, Literatura y Paz.

Aquí aparecen personajes tan variados como el escritor argentino Jorge Luis Borges, la astrónoma estadounidense Vera Rubin o la activista panameña por la educación Sara Sotillo. Algunos muy laureados, otros hasta hoy no del todo reconocidos. Pero todos con las cualidades necesarias para inspirarnos e invitarnos a seguir su ejemplo.