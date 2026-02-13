Día de San Valentín: Penguin Random House impulsa el “Book Dating” con citas literarias a ciegas

A pocas horas de celebrarse el Día del Amor y la Amistad, la editorial Penguin Random House ha puesto en marcha el 'Book Dating’, una experiencia que busca transformar la forma en que los lectores adquieren sus libros.

Desde el 12 hasta el 15 de febrero, diversas librerías de la capital se convertirán en espacios de “citas a ciegas”, donde los títulos permanecen ocultos tras envoltorios que solo muestran frases sugerentes y pistas emocionales.

El objetivo es que el usuario conecte con la esencia de la obra sin el sesgo del autor, el título o el diseño de la portada.

La editorial ha seleccionado 25 títulos estratégicos de su catálogo para esta acción. Como incentivo adicional, todos los libros participantes cuentan con un 30% de descuento.

A su vez, la experiencia también incluye que algunos ejemplares contienen “tickets especiales”, que permiten a los compradores participar por premios que incluyen libros gratuitos y cenas para dos personas.

Cabe mencionar que, esta campaña podrá verse en las siguientes casas editoriales:

Crisol: Sedes en Jockey Plaza, Salaverry, Centro Cívico, San Miguel, entre otras.

Sedes en Jockey Plaza, Salaverry, Centro Cívico, San Miguel, entre otras. Ibero: Larcomar, Larco, San Borja y más.

Larcomar, Larco, San Borja y más. SBS: Pardo y San Miguel.

Pardo y San Miguel. Entre Páginas: Plaza Norte, Mall del Sur y Puruchuco.

Plaza Norte, Mall del Sur y Puruchuco. Librerías independientes: El Virrey, Sur, Vallejo y Librería de la PUCP.

Para conocer los detalles completos de la campaña, se puede acceder al portal oficial de la editorial o a sus redes sociales en Perú.