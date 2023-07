Más allá de las pelucas, tacones, brillos y lentejuelas, el drag es arte. Para comprender este fenómeno que tomó vuelo en Lima debido a la llegada de las drags del exitoso programa “RuPaul’s Drag Race”, la periodista Carmen Escobar y el productor Ítalo Carrero nos muestran la vida de 10 drags queens peruanas más representativas en su libro “Me vestí de reina”, el cual se presentará en la Feria Internacional del Libro el 4 de agosto.

“Por encima de todo, queríamos asegurarnos de que historias como estas no se olviden, ya que muchas narrativas no heteronormativas se han perdido. Lo hacemos con el propósito de preservar la memoria de lo que se llaman ‘sexodisidencias’”, comenta la escritora Carmen Escobar sobre el objetivo de publicar este libro. “Podemos encontrar sus vidas en reportajes en YouTube, pero cada día es más difícil acceder a ellos; en cambio, los libros son algo que perdura en el tiempo”, agrega Ítalo Carrero.

Para elaborar esta recopilación de historias, los escritores realizaron un exhaustivo mapeo del universo drag en Lima. Luego, aplicaron filtros para definir los perfiles de las drags, las cuales se agruparon según características específicas que las definen, como la drag que es reina del baile, la detallista del maquillaje, la activista, la humorista, entre otras tantas, que comparten como elemento en común su gusto por lo histriónico.

Otro elemento que las une es la gran confusión que existe entre este arte y su identidad sexual, dos aspectos separados que pueden llegar a coincidir en algunos casos, pero que no necesariamente están relacionados. “Algo que suele pensar la gente es que las drags son transexuales o transgénero, cuando no necesariamente por ser una drag se es trans”, enfatiza la escritora.

Detrás del glamour

Su antiguo rol relegado a personajes decorativos y su actual protagonismo dentro de varios shows en el país, hizo necesario para los autores adentrarse en un mundo lleno de brillantina, donde historias de resistencia y valor aparecen constantemente, aunque inevitablemente también aparezcan momentos desgarradores y difíciles.

Jorge Gustavo Marusix Campos o simplemente Coco Marusix, nació un 3 de diciembre de 1964, en el distrito del Callao. La legendaria ex vedette fue todo un ícono de la década de los 90, pues Coco revolucionó la televisión peruana al presentarse como una de las primeras drags queens y vedette trans en el Perú, marcando un acontecimiento para los artistas de la comunidad LGTBQ.

“Ves el vestuario y el maquillaje, pero no lo que vivió esa persona ni lo que tuvo que afrontar para llegar a donde está”, comenta Carrera, quien recalca que el objetivo del libro no es revivir el dolor de las drags, sino reivindicar su papel como personajes que integran un apartado de la cultura que no es reciente, pues en el Perú encontramos a personajes como Juan Carlos Ferrando, Coco Marusix o Jossie Tassi, que eran invitadas a programas para hacer “una nota de color” o formar parte del cuerpo de baile de distintas producciones.

Por su parte, la coescritora resalta la importancia de sumergirse en el mundo de los personajes a los que narra, comprenderlos y liberarse de prejuicios al escribir un libro sobre sexodicidencias. “La molestia [por parte de las drags queens] proviene del hecho de que hay escritores que crean personajes estereotipados porque no conocen de lo escriben, tal vez solo los han visto en la televisión, pero eso no es suficiente”, enfatiza.

La popular drag queen Sasha Velour llegó por primera vez a Lima el 14 de junio

La llegada de este libro a la Feria Internacional del Libro de Lima es una sorpresa para los autores, quienes buscaban un espacio para mostrar su literatura sin perder de vista sus objetivos. “Este es un primer paso para que no solo las vean como personajes de discoteca, sino como artistas que pueden lograr mucho más”, concluye Escobar.